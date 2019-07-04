Son Dakika Haberleri: Damperi açılan kamyon üst geçide çarptı: 1 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Damperi açılan kamyon üst geçide çarptı: 1 yaralı

58 dakika önce

Damperi açılan kamyon üst geçide çarptı: 1 yaralıORDU - Ordu'nun Fatsa ilçesinde damperi açılan hafriyat kamyonu üst geçide çarptığı kazada sürücü yaralandı.

Damperi açılan kamyon üst geçide çarptı: 1 yaralı
ORDU - Ordu'nun Fatsa ilçesinde damperi açılan hafriyat kamyonu üst geçide çarptığı kazada sürücü yaralandı.
Kaza, Karadeniz Sahil Yolu Fatsa şehir içi geçişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatsa istikametinden Samsun istikametine gitmekte olan Fahri Şeker yönetimindeki 52 LJ 764 plakalı hafriyat kamyonu damperinin açılması sonucu üst geçide çarptı. O an üst geçitte kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi. Çarpmanın etkisiyle kamyonun kasası zarar gördü ve kamyon yaklaşık 200 metrelik mesafede durabildi. Çarpmanın etkisiyle yaralanan sürücü Fahri Şeker, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Fatsa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Damperi açılan kamyon üst geçide çarptı: 1 yaralı
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 06:53 Kaynak: İHA
Karadeniz Sahil Yolu, Fatsa, Ordu, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Sürücüsünün kontrolünden çıkan araç, TIR'a çarptı! 2 ölü, 3 yaralı Aksaray'da yolcu otobüsü devrildi: 41 yaralı İstanbul'da nefes kesen kovalamaca! Kıskıvrak yakalandılar Konuklarına sahte içki ikram eden düğün sahibi, para cezasına çarptırıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.7.2019 19:52:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Damperi açılan kamyon üst geçide çarptı: 1 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]