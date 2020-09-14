Damperi açılan kamyon üst geçide çarptı - ADANA - Son Dakika

Damperi açılan kamyon üst geçide çarptı - ADANA

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde yolda damperi açılan kamyon üst geçide çarptı.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde yolda damperi açılan kamyon üst geçide çarptı. Remzi Oruç'un kullandığı 06 SEA 94 plakalı mısır yüklü kamyonun damperi, Mithat Özhan Bulvarı üzerinde henüz belirlenemeyen nedenle açıldı. Damperin açıldığını fark etmeyen Oruç, bulvar üzerinde bulunan üst geçide çarptı. Çarpmanın etkisiyle üst geçitte hasar oluşurken, kamyonda yüklü 27 ton mısır yola döküldü. Çevredekilerin uyarması üzerine aracını yol kenarına çeken sürücü, durumu polis ekiplerine bildirdi. Hasar gören üst geçidin çevresinde önlem alan ekipler, yolu araç trafiğine kapattı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken yol, gerekli kontroller ve temizlik çalışmalarının ardından yeniden trafiğe açıldı.

Son Dakika

Son Dakika: Medipol Başakşehir, deplasmanda Hatayspor'a 2-0 mağlup oldu

İltihap sökücü ilaç, koronavirüs hastalarında iyileşmeyi hızlandırıyor

Bakan Koca, MHP lideri Bahçeli'ye kendisine verdiği destekten dolayı teşekkür etti

Çapa Tıp Fakültesi verilerini paylaşan Prof. Dr. Tufan Tükek'den İstanbul için dikkat çeken uyarı: Salgın yeniden başladı

Otel skandalına karışan Manchester City'li Phil Foden'ın Türkiye maçı öncesi attığı müstehcen mesajları ifşa oldu

Konya'da 2 kişinin ölümüyle sonuçlanan cinayet anına ait görüntüler ortaya çıktı

Çok Güzel Hareket Bunlar ile şöhreti yakalayan Zeynep Koçak'ın büyük değişimi hayranlarını şaşırttı

Gaziantep FK, Fenerbahçe ile yollarını ayıran Alper Potuk ile ilgileniyor

Show TV'deki "Arıza" dizisinde Van'a "Dağ başı" denilmesinden sonra tepkiler çığ gibi büyüdü

Fenerbahçe'de gönderilecekler listesinde bulunan Jailson antrenmana çıkmadı

15 gündür kendisinden haber alınamayan şahsın cansız bedeni, parçalanmış halde bulundu

Son Dakika: Türkiye'de 14 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 63 can kaybı, 1716 yeni vaka tespit edildi

Koronavirüs henüz bitmeden DSÖ'den korkutan uyarı geldi: Son salgın olmayacak

Kimseye aldırış etmeden mezarlıkta cinsel ilişkiye giren çift, büyük tepki çekti

Fatih Karagümrük, Milan'lı Lucas Biglia transfer etti