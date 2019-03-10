Damperi Açılan Kamyon Yön Levhasını Yerinden Söktü

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Vatandaşlar, 12 Saat Cipte Mahsur Kalan Köpek İçin Seferber Oldu

Binali Yıldırım'ı En Çok Etkileyen Kitap "Karanlık Çarşamba" Oldu