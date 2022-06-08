Damperi açılan tır devrildi - Son Dakika
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Damperi açılan tır devrildi

08.06.2022 17:21

Damperi açılan tır devrildi Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde seyir esnasında damperi açılan tır devrildi.

Damperi açılan tır devrildi

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde seyir esnasında damperi açılan tır devrildi.

Edinilen bilgiye göre; Muratlı'dan Tekirdağ istikametine doğru seyir halindeki Oktay C. sevk ve idaresindeki 35 L 2855 plakalı hayvan küspesi yüklü tır, Yeşilsırt mahallinde aniden damperinin açılması üzerine devrildi. tırdan kendi imkanları ile inen sürücü Oktay C. yaralanmazken, araçtaki yolcu Ufuk Ç. ise olay yerine gelen ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.

Tırda yüklü küspe etrafa saçıldı. İhbar üzerine olay yerine emniyet ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yolda trafik güvenliği sağlanarak tek şeritten trafik akışı devam etti.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Damperi açılan tır devrildi
Damperi açılan tır devrildi
Damperi açılan tır devrildi
Damperi açılan tır devrildi

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Damperi açılan tır devrildi - Son Dakika

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