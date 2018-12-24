Damperi Açılan Tır Otomobilin Üzerine Devrildi: 6 Yaralı
2 saat önce
Edirne'nin Keşan ilçesinde damperi açılan tırın otomobilin üzerine devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.
Edirne
'nin Keşan
ilçesinde damperi açılan tırın otomobilin üzerine devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Sanayi Kavşağından Enez
Kavşağı istikametine seyreden Erkin Sert yönetimindeki 22 UL 970 plakalı kömür yüklü tır, seyir halindeyken damperinin açılması sonucu, Enez Kavşağı'nı gösteren tabelaya çarpıp devrildi. Bu sırada tırı sollamaya çalışan Şerafettin Ş. yönetimindeki 22 PB 133 plakalı otomobil, devrilen dorse ile bariyerlerin arasına sıkıştı. Kazada sürücü Şerafettin Ş. ile otomobilde bulunan ve yaşları 18'in altında olduğu öğrenilen Ege
Y., Alihan Ş., Denizhan Ü., Sebahattin A. ve Emre K. yaralandı. Hafif yaralanan 6 kişi, olay yerine gelen ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Öte yandan, kaza nedeniyle Keşan- Gelibolu
yolunun Gelibolu istikameti trafiğe kapanırken, devrilen tır ve yola dökülen kömür, itfaiye ekipleri ve karayolları ekiplerince uzun süren çalışmaların ardından kaldırıldı.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 12:11 Kaynak: İHA
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