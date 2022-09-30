Damperi yüksek gerilim hattına temas eden kamyonun şoförü akıma kapılıp, öldü - Son Dakika
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Damperi yüksek gerilim hattına temas eden kamyonun şoförü akıma kapılıp, öldü

30.09.2022 12:15
Damperi yüksek gerilim hattına temas eden kamyonun şoförü akıma kapılıp, öldü

AKSARAY'da kullandığı kamyonun açık olan damperinin yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu akıma kapılan İbrahim Ethem Kaçmaz (37), hayatını kaybetti.

AKSARAY'da kullandığı kamyonun açık olan damperinin yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu akıma kapılan İbrahim Ethem Kaçmaz (37), hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 18.30 sıralarında Cerit köyünde meydana geldi. İbrahim Ethem Kaçmaz, yönetimindeki 51 ABC 906 kamyonuyla kum götürdüğü Cerit köyünde yükünü boşalttıktan sonra, damperi indirmeyi unutup, aracıyla hareket etti. Bu sırada damperin yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu Kaçmaz, akıma kapıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kaçmaz, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.


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Kaynak: DHA

Jandarma, Aksaray, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Damperi yüksek gerilim hattına temas eden kamyonun şoförü akıma kapılıp, öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Damperi yüksek gerilim hattına temas eden kamyonun şoförü akıma kapılıp, öldü - Son Dakika
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