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Damping sendromuyla mücadele eden Seren Serengil dün ameliyat oldu! Sağlık durumunu paylaşan sevgilisi herkesten dua istedi - Son Dakika

Damping sendromuyla mücadele eden Seren Serengil dün ameliyat oldu! Sağlık durumunu paylaşan sevgilisi herkesten dua istedi

10.08.2021 08:51
Damping sendromuyla mücadele eden Seren Serengil dün ameliyat oldu! Sağlık durumunu paylaşan sevgilisi herkesten dua istedi, System.String[]

Zayıflamak için aylar öncesinde operasyon olan ve daha sonra devamlı kilo verdiği için ölüm tehlikesiyle burun buruna gelen Seren Serengil, dün tekrar ameliyat oldu. Serengil'in ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele ettiğini söyleyen sevgilisi Mustafa Tohma, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Safra kesesi ameliyatı oldu, vücut toparlayınca yine ameliyat olacak. Dualarınıza ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.

Fazla kilolarından kurtulmak için yıllar önce ameliyat olan Seren Serengil, uzun bir süredir damping sendromu ile mücadele ediyor. Hızla kilo verdiği için sunuculuğunu yaptığı Söylemezsem Olmaz programından da erken ayrılan Serengil, dün apar topar ameliyat oldu.

"ÇOK AĞIR BİR DÖNEM GEÇİRDİ, SAFRA KESESİ ÇALIŞMAYACAK DURUMA GELDİ"

Seren Serengil'in sevgilisi Mustafa Tohma ise Instagram hesabından sunucunun operasyondan çıktığı anın fotoğrafını paylaşarak sağlık durumu hakkında şunları anlattı: "Merak eden soran herkese şunu söyleyeyim. Seren çok ağır bir dönem geçirdi belki sizlere yansıtmayı sevmediğinden hep neşeli haline rastladınız. Sayfasında çünkü o hiçbir zaman yaşadığı durumdan faydalanmayı isteyen biri olmadı. Son bir aydır gece gündüz neredeyse teknede de hep yattı film seyretti. Ağrıları çok fazlaydı. Böbrek ve safra kesesi çalışmayacak duruma gelmişti. Bir de geri dönüşüm ameliyatını olması gerekiyordu."

"KARACİĞER DEĞERLERİ SİROZA ÇEVİREBİLİRDİ"

"Bir ay önce Haberal hocamızın denetiminde hastanesinde yapılan tetkikler sonucu bağırsağının olması gerekenden daha kısa olduğu için damping sendromunun olduğu ve geçmesinin ve kilo almasının vücut direnci ve bağışıklık sisteminin kuvvetlenmesinin ameliyat öncesi gerektiğini söylemişti. Safra kesesi alınacak bağırsak ameliyatı beraber bir ara olacaktı bu ayında sonunda... Fakat Seren'in karaciğer değerlerinin birdenbire çok yüksek çıkması ve siroza çevirebilme ihtimali onun vücut denge ve değerlerinin yerine gelmesini beklenmeden derhal ameliyat olma zaruretini doğurdu."

"SEVENLERİNİN DUASIYLA İYİ OLACAK"

"İki ameliyatı aynı anda vücudu kaldıramayacağından ilk safra kesesi alındı. İkinci ameliyatı da vücut biraz daha toparlanınca kan değerlerini yerine gelince olacak. Şu an iyi... Siz sevenlerinin duasıyla daha da iyi olacak. Teşekkür ederiz."

Ameliyat olan Seren Serengil'den açıklama geldi
Ameliyat olan Seren Serengil'den açıklama geldi
Ameliyat olan Seren Serengil'den açıklama geldi
Ameliyat olan Seren Serengil'den açıklama geldi
Ameliyat olan Seren Serengil'den açıklama geldi
Damping sendromuyla mücadele eden Seren Serengil dün ameliyat oldu! Sağlık durumunu paylaşan sevgilisi herkesten dua istedi

Söylemezsem Olmaz, Seren Serengil, Instagram, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Diğer

Son Dakika Magazin Damping sendromuyla mücadele eden Seren Serengil dün ameliyat oldu! Sağlık durumunu paylaşan sevgilisi herkesten dua istedi - Son Dakika Magazin


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