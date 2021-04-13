DAMWON Gaming Dünya Şampiyonası kostümlerinin PBE önizlemeleri yayınlandı!

2020 Dünya Şampiyonası finalinde Suning'i 3-1'lik skorla mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan Güney Kore temsilcisi Damwon Gaming'e ait Dünya Şampiyonası kostümlerinin oyun içi görünümleri yayınlandı. Her sene Worlds şampiyonu olan takıma özel tasarlanan kostümler oyuncularla buluşturuluyor. Bu sene de Damwon Gaming oyuncuları kendi seçtikleri şampiyon için kostüm getirme hakkını elde etti. Oyuncuların hatırlayalım:

Nuguri- Kennen

Canyon- Nidalee

ShowMaker- Twisted Fate

Ghost- Jhin

Beryl- Leona

Riot Games kostümlerin ne zaman satışa sunulacağı ile alakalı net bir tarih vermedi.Kostümlerin oyun içi görünümlerine aşağıdan göz atabilirsiniz.