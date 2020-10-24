'dan 6 ay boyunca hediye internet - Son Dakika

'dan 6 ay boyunca hediye internet

24.10.2020 12:13
'dan 6 ay boyunca hediye internet, System.String[]

Vodafone, kişiye özel sadakat platformu Hediye Çarkı ile kazandırmaya devam ediyor.

Vodafone, kişiye özel sadakat platformu Hediye Çarkı ile kazandırmaya devam ediyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Vodafone, müşterilerine dijital dünyada kazandıran fırsatlar sunmaya devam ediyor.

Vodafone, numara taşıma ya da yeni hat tesisi ile bireysel faturalı tarifelerine gelen müşterilerine 6 ay boyunca Hediye Çarkı'ndan garanti GB hediye ediyor.

Buna göre, Uyumlu ve Red tarifelerine gelenler aylık toplam minimum 5 GB, Redli ve Uyumlu Genç tarifelerine gelen gençler ise toplamda aylık minimum 10 GB kazanıyor.

Vodafone'un 8 Kasım'a kadar geçerli olacak yeni kampanyasında minimum garanti GB'ları kazanmak için Hediye Çarkı'nın ayda en az 4 kez çevrilmesi gerekiyor.

"Herkes için daha iyi bir dijital deneyim hedefiyle çalışmaya devam edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, şunları kaydetti:

"Vodafone Türkiye olarak, her şeyin hızla dijitalleştiği dünyamızda müşterilerimizin dijital yol arkadaşı olmayı hedefliyoruz. Bireysel müşterilerimize her hafta internet ve sürpriz hediyeler kazanma fırsatı sunduğumuz Hediye Çarkı üzerinden yepyeni bir kampanya başlattık. Bu kapsamda, numara taşıma ya da yeni hat tesisi ile bireysel faturalı tarifelerine gelen müşterilerimize 6 ay boyunca Hediye Çarkı'ndan garanti GB hediye ediyoruz. Uyumlu ve Red tarifelerine gelen müşterilerimiz aylık toplam minimum 5 GB, Redli ve Uyumlu Genç tarifelerine gelen gençlerimiz ise aylık toplam minimum 10 GB kazanıyor. Platformumuzda çark çevirme hakkı haftalık olarak yenileniyor. Vodafone olarak, herkes için daha iyi bir dijital deneyim hedefiyle çalışmaya devam edeceğiz."

Vodafone'un kişiye özel sadakat platformu Hediye Çarkı'na Vodafone Yanımda mobil uygulaması üzerinden erişiliyor. Müşterilere tüm ihtiyaçlarını tek platformdan kolayca karşılama imkanı veren Vodafone Yanımda, fatura ödeme, fatura detaylarını öğrenme, TL yükleme,TL bakiyesini öğrenme, kalan kullanımları, kullanılan tarife ve paketleri, geçilebilecek tarifeleri görüntüleme, yurt dışı kullanıma açma, 4.5G açma, İnternet/Konuşma/Mesaj bilgilerine ulaşma, yurt dışını arama, yurt dışında konuşma, yurt dışında kullanım gibi işlemler için kullanılabiliyor.

Aylık aktif müşteri sayısı 13 milyona, aylık ziyaret trafiği ise 300 milyona ulaşan Vodafone Yanımda uygulaması Apple Store ve Google Play uygulama mağazalarından ya da vodafone.com.tr adresinden QR kod ile indirilebiliyor. Uygulama ücretsiz kullanılabiliyor.

İnternet, Vodafone, Genç, 5G, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'dan 6 ay boyunca hediye internet - Son Dakika

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