'dan altyapı kesintilerine "öngörücü bakım modeli"

Vodafone, mobil altyapısında "öngörücü bakım modeli"ni uygulamaya başladı.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, makine öğrenmesi ve büyük veri algoritmalarını kullanarak, gelecekte mobil altyapıda oluşabilecek arıza ve kesintileri henüz oluşmadan tespit edip engelleyebilecek. Böylece, şebeke hizmet kalitesinde önemli iyileşme sağlanacak.

Vodafone, öngörücü bakım modeli ile mobil altyapı ekipmanının ve bileşenlerinin geçmişte oluşturduğu alarmları kullanarak gelecekte oluşacak alarmları tahmin edebiliyor.

Buna göre, geçmişte yaşanan mobil altyapı alarmlarındaki zaman, ekipman, topoloji ve arıza çeşidi arasındaki ilişkiler analiz edilerek ve Büyük Veri algoritmaları kullanılarak arıza önden tespit ediliyor.

Böylece, alarm oluşmadan arızaya müdahale edilebiliyor.

Vodafone, öngörücü bakım modeli sayesinde mobil altyapı işletme ve bakım ekiplerinin verimliliğini artırdı. Yeni modelin sunduğu somut öngörüler sayesinde alarm oluşmadan arıza önlenerek doğrudan hizmet kalitesi ve dolayısıyla müşteri memnuniyeti artırılıyor. Ayrıca, daha az saha ziyareti yapılarak önemli maliyet tasarrufu sağlanıyor.

"Geleceğin teknolojilerine yönelik hazırlıklarımız devam ediyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Thibaud Rerolle, geleceğin teknolojilerine yönelik hazırlıklarının devam ettiğini belirtti.

Rerolle, şunları kaydetti:

"Vodafone olarak, abonelerimize en iyi hizmeti kesintisiz ve güvenilir bir şekilde sunabilmek için teknolojiyi en iyi şekilde kullanıyoruz. Makine Öğrenmesi ve Büyük Veri teknolojileri her alanda yaygın olarak kullanılmaya başlandı. Gelecekte Büyük Veri teknolojilerinin de temel kullanımlarından biri olacak 'öngörücü bakım modeli'ni başarılı bir şekilde test ettik ve mobil altyapımıza entegre ettik. Teknoloji iletişimi şirketi olma vizyonumuz doğrultusunda bir yandan mevcut altyapımızı geliştirirken, diğer yandan da dijitalleşme yolunda yeni teknolojileri test etmeye ve uygulamaya devam edeceğiz."