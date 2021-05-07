'dan Anneler Günü'ne özel kampanya

Vodafone, Anneler Günü'ne özel olarak pek çok üründe indirim kampanyası başlattı.

Şirket açıklamasına göre, Vodafone'un 16 Mayıs'a kadar devam edecek "Dijital Günler" kampanyasında, telefondan bluetooth kulaklığa, akıllı saatten akıllı süpürgeye, toplam 23 cihazda yaklaşık 500 TL'ye varan indirimler sunulacak. Bu indirimlere ek olarak, mayıs sonuna kadar tüm cihaz alışverişlerinde toplam 15 GB mobil internet paketi hediye edilecek. Vodafone'lular ayrıca, Anneler Günü'ne özel olarak, Vodagraf Fotoğraf Baskı paketi hizmetinden tarifelerine ek aylık 5 TL'den başlayan fiyatlarla yararlanabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye Pazarlama Direktörü Selen Ertem, müşterilerinin Anneler Günü sevincini artırmayı hedeflediklerini belirterek, "Vodafone olarak, özel günlerde de kazandıran tekliflerimizle müşterilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Bu doğrultuda, Anneler Günü'ne özel olarak pek çok üründe indirim kampanyası başlattık.

Annelerine teknolojik bir hediye almak isteyen müşterilerimiz için telefondan bluetooth kulaklığa, akıllı saatten akıllı süpürgeye, toplam 23 cihazda 490 TL'ye varan indirimler sunuyoruz. Vodagraf Fotoğraf Baskı paketimizden de uygun fiyatlarla yararlanmak mümkün olacak. Müşterilerimize ayrıca cihaz ve diğer online alışverişlerinde mobil internet hediye ediyoruz. Vodafone olarak, müşterilerimizin hayatını kolaylaştıran ayrıcalıklı ürün ve servisler sunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kapıdan iade seçeneği sunulacak

???????Vodafone, Anneler Günü kampanyalarından yararlanan müşterileri için, 81 ilde ücretsiz kargo, İstanbul'da ise hafta sonu dahil 3 saatte teslimat hizmeti verecek. Müşterilere tam kapanma döneminde kapıdan iade seçeneği de sunulacak. Vodafone'lular, ilgili kampanyalara "www.vodafone.com/telefonlar" adresinden ya da Vodafone Yanımda uygulaması altındaki Vodafone Online Mağaza sekmesinden ulaşabilecek.

Vodafone ayrıca, Vodafone Yanımda Fırsatlar Dünyası platformunda da Anneler Günü'ne özel kampanyalar düzenleyecek. Platformda, Vodafone'un iş ortaklarıyla beraber kurguladığı ve GSM dışı faydalar içeren 10'a yakın kampanyadan yararlanmak mümkün olacak. Vodafone'un istegelsin iş birliğiyle sunduğu Süpermarket servisi kapsamında da Anneler Günü'ne özel indirimli alışveriş imkanı sağlanıyor. Süpermarkette ilk 3 kullanıma 20'şer TL'den toplam 60 TL indirim veriliyor. Müşteriler, "SUPERMARKET" kodunu kullanarak kampanyadan yararlanabiliyor.