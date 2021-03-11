'dan askerlik görevini yapanlara faturasız "Askerfone" tarifeleri - Son Dakika

'dan askerlik görevini yapanlara faturasız "Askerfone" tarifeleri

11.03.2021 12:37
'dan askerlik görevini yapanlara faturasız

Vodafone, askerlik görevini yapanların kullanımına yönelik yeni tarifeler geliştirdi.

Vodafone, askerlik görevini yapanların kullanımına yönelik yeni tarifeler geliştirdi.

Şirket açıklamasına göre, Vodafone'un yeni faturasız Askerfone tarifeleriyle, askerlik görevini yapanlar, bu süreçte sevdikleriyle dilediği gibi iletişim kurabilecek. Askerfone tarifelerinde, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ön şartları gereğince, seçilen 5 yurt içi mobil ve 2 sabit hat olmak üzere en fazla 7 numarayla iletişime geçilebilecek. Hatlar, hafta içi 08: 00-18: 00 saatleri arasında 7 numara da dahil olmak üzere konuşmaya kapalı olacak. Yeni tarifelerde internet servisleri aktive edilemeyecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye Pazarlama Direktörü Uğur Sennaroğlu, Vodafone olarak, Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ve toplum içinde üstlendikleri role geniş bir perspektiften baktıklarını belirtti.

Yaptıkları her işin bir amaca hizmet etmesi gerektiğine inandıklarını aktaran Sennaroğlu, "Herkes için kapsayıcı olmayı ve hiç kimseyi geride bırakmamayı hedefliyoruz. Bu hedefle, askerlik görevini yapanların sevdikleriyle iletişimini sürdürebilmesi için Askerfone adı altında faturasız tarifeler geliştirdik. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ön şart olarak belirttiği özellikleri sağlayan bu tarifelerimizle, askerlik görevini yapanlar bu süreçte sevdikleriyle hasret giderebilecek. Abonelerimiz askerlik görevlerinin bitmesiyle birlikte herhangi bir faturasız tarifeye geçiş yapabilecek. Vodafone olarak, toplumumuzun her kesimini bağlantıda tutma hedefiyle çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Askeri birliklerden alınabiliyor

Kullanıcılar, askeri birliklerdeki noktalarda numara taşıyarak veya yeni hat alarak, Vodafone mağazalarında ise sadece numara taşıyarak Askerfone tarifelerine geçebiliyor. Yeni hat alarak Askerfone'lu olanlara özel, her yöne 500 dakika, Vodafone'lularla sınırsız konuşma ve 3500 SMS içeren, 28 gün geçerli paket hediye olarak sunuluyor.

Askerfone tarifeleri, sesli görüşme, SMS veya veri kullanım hakkı içermiyor. Askerfone tarifelerinde bulunanlar, avantajlı ses ve SMS hakkı içeren Askerfone Kolay Paketleri'nden faydalanabiliyor. Her yöne 500 dakika, Vodafone'lularla sınırsız konuşma, 1000 SMS içeren, telsiz kullanım ücreti dahil, 28 günlük Asker Süper Kolay Paketi 20 TL'den sunuluyor. Ayrıca, 1500 SMS içeren 28 günlük SMS paketi ise 5 TL'den satın alınabiliyor. Askerfone Kolay Paketleri, 542 aranarak, Vodafone mağazalarından, Vodafone Yanımda uygulamasından ve Vodafone.com.tr adresinden doğrudan satın alınabiliyor.

Vodafone, Türkiye, TSK, SMS, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi 'dan askerlik görevini yapanlara faturasız 'Askerfone' tarifeleri - Son Dakika Ekonomi


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