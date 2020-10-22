Dan Brown, "Okur Yazar Buluşmaları"na konuk oldu - Son Dakika

Dan Brown, "Okur Yazar Buluşmaları"na konuk oldu

22.10.2020 23:49
Dan Brown,

ABD'li ünlü yazar Dan Brown, D&R kitap fuarı kapsamında Instagram hesabından canlı yayınlanan "Okur Yazar Buluşmaları"na konuk oldu.

ABD'li ünlü yazar Dan Brown, D&R kitap fuarı kapsamında Instagram hesabından canlı yayınlanan "Okur Yazar Buluşmaları"na konuk oldu.

Ece Vahapoğlu'nun moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşide ünlü yazar, Altın Kitaplar Yayınevinden yeni çıkan çocuk kitabı "Hayvanlar Senfonisi" eserini anlattı.

Brown, söyleşi sırasında daha önce basında yer almamış çalışma odasını, kitaplığını ve eserlerinde yer alan bazı figürleri muhafaza ettiği kapının arkasındaki gizli bir dolabı yayını takip eden izleyicilerine gösterdi.

Romanlarında genellikle daha karanlık ve karmaşık konuları işlediğini ifade eden Brown, çocuk kitabıyla biraz da o dünyadan uzaklaşıp daha saf ve basit bir dünya olan çocukluğunun mutlu hatıralarını yeniden yaşamak istediğini söyledi.

"Gün içerisinde yarım saat piyano çalarım"

Dan Brown, kitapta klasik müziğin önemli bir yeri olduğuna da değinerek, "Müziğe olan tutkum annemden geliyor. Annem profesyonel bir piyanistti ve kilisede her pazar piyano çalarken ben de onun sayfalarını değiştirirdim. Bu yüzden çok küçük yaşta piyano çalmaya ve bestelemeye başladım. Gün içerisinde de her gün yarım saat piyano çalarım." diye konuştu.

Kitabın hem çocuklar hem de yetişkinler için bir şeyler barındırdığını ifade eden ünlü yazar, "Ben 7 yaşında bir çocuk olsaydım nasıl bir kitap okumak isterdim diye düşünerek yazdım. Aynı zamanda biz yetişkinlerin bildiği ama unuttuğu bazı bilgileri kitabın içerisine yerleştirdim. Her hayvanın kendisine has bir özelliği vardır tıpkı insanlarda olduğu gibi şeklimiz, rengimiz ne olursa olsun hepimiz birlikte bir müzik oluşturuyoruz. Müziğin evrensel dili sayesinde dünyanın her yerinden kitabı okuyan çocuklar benzer duyguları hissedecektir." dedi.

Brown, kitaplarındaki şifreli anlatımın "Hayvanlar Senfonisi"nde de devam ettiğini belirterek, "Ben çocukken yılbaşında Noel hediyeme bile belli kodlar ve şifrelerin yardımıyla ulaşırdım. Bu bizim için çok eğlenceliydi ve bulmaca çözmenin insanoğlunun doğasında olduğunu düşündüğüm için her yaşta eğlenceli olacağını zannediyorum." ifadelerini kullandı.

"Dünyada en sevdiğim şehir İstanbul"

Romanları için ilhamı çok fazla gezmesinden ve kurgusal olmayan romanlardan aldığını söyleyen Brown, şöyle devam etti:

"Seyahati gerçekten çok seviyorum ve lokasyon benim için önemli bir karakterdir. Örneğin Ayasofya'yı gördüğümde onun bir roman için inanılmaz bir karakter binası olduğunu anladım. Kadim tarihi, barındırdığı sırları çok etkileyiciydi. İnsanlar bana çok fazla geziyorsun favori lokasyonun neresi dediğinde neredeyse her zaman İstanbul diyorum. Dünyada en sevdiğim şehir İstanbul. Doğu ve Batı'yı birleştiren bir köprü oluşu, üç imparatorluğa ev sahipliği yapmış olması ve Ayasofya'nın gizemleri gibi tarihi derinliği olan muazzam derecede muhteşem bir şehir. İnanılmaz güzellikte yemekleriyle beni her zaman büyüleyen bir şehir."

Amerika Birleşik Devletleri, Kitap Fuarı, Instagram, Dan Brown, Kültür Sanat, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Dan Brown, 'Okur Yazar Buluşmaları'na konuk oldu - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

İmamoğlu, İstanbul için düzenlenen koronavirüs toplantısını Bakan Koca'nın paylaşımından öğrendi Hayat Bilgisi dizisinin 'Barbi'si İpek Erdem'i görenler tanıyamıyor! Yeni imajıyla ağızları açık bıraktı Zeynep Sever Demirel, Volkan Demirel'le tanışma hikayesini anlattı: Futbolcu denince istemedim Avustralyalı askerlerden Afganistan'da vahşet! Savaş esirini helikoptere sığmadığı için öldürdüler İki kez ayağı kırılan Galatasaraylı, Emre Akbaba'nın bacağının son hali üzüntü yarattı Azerbaycan ordusunun Karabağ'da esir aldığı Ermeni askerlerin görüntüsü yayınlandı 5 yaşındaki çocuğun boğazından canlı solucan çıkarıldı! Bir yıldır midesinde yaşıyormuş Ermenistan Savunma Bakanlığı yetkilisi: Azerbaycan ordusu bizden çok üstün, savaş tarihinde böyle bir durum yok
Son Dakika: Sivasspor, deplasmanda Villarreal'e 5-3 mağlup oldu Son Dakika: Sivasspor, deplasmanda Villarreal'e 5-3 mağlup oldu         
23:50
Yusuf Yazıcı, Sparta Prag karşısında Lille adına 2 gol attı Yusuf Yazıcı, Sparta Prag karşısında Lille adına 2 gol attı         
23:06
Kütahya Valisi Çelik: Vaka sayısında önemli oranda artış var Kütahya Valisi Çelik: Vaka sayısında önemli oranda artış var         
23:01
Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: İstanbul'da vaka sayısı Türkiye genelinin yüzde 40'ına ulaştı Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: İstanbul'da vaka sayısı Türkiye genelinin yüzde 40'ına ulaştı         
21:52
Putin de Türkiye'nin kararlılığını anladı! Karabağ sözleri dengeleri değiştirecek cinsten Putin de Türkiye'nin kararlılığını anladı! Karabağ sözleri dengeleri değiştirecek cinsten         
20:30
Şehit Esma Çevik'in babaevine asılan bayrağa saldıran kadın kameralara yakalandı Şehit Esma Çevik'in babaevine asılan bayrağa saldıran kadın kameralara yakalandı         
19:52
Yolcu otobüsünde 17 yaşındaki genç kızı izleyerek mastürbasyon yapan muavin tutuklandı Yolcu otobüsünde 17 yaşındaki genç kızı izleyerek mastürbasyon yapan muavin tutuklandı         
18:51
Çipli kimlik kartıyla elektronik kimlik doğrulama sistemiyle ilgili esaslar belirlendi! İşte detaylar Çipli kimlik kartıyla elektronik kimlik doğrulama sistemiyle ilgili esaslar belirlendi! İşte detaylar         
16:14
Kaymakamdan ismini yanlış söyleyen CNN Türk muhabirine soğuk duş! Kaymakamdan ismini yanlış söyleyen CNN Türk muhabirine soğuk duş!         
15:39
Son dakika: Merkez Bankası'nın sürpriz faiz kararı sonrası dolar ve altın rekor kırdı Son dakika: Merkez Bankası'nın sürpriz faiz kararı sonrası dolar ve altın rekor kırdı         
14:25
Çocuklarını nehre atıp öldürmüştü! Kan donduran olay ülkedeki trajediyi ortaya çıkardı Çocuklarını nehre atıp öldürmüştü! Kan donduran olay ülkedeki trajediyi ortaya çıkardı         
13:40
Şarj edilen telefon için camiye bırakılan not müezzini duygulandırdı Şarj edilen telefon için camiye bırakılan not müezzini duygulandırdı         
12:52
Emniyet müdürünün talimatı sonrası maske takmayan polislere ceza yazıldı Emniyet müdürünün talimatı sonrası maske takmayan polislere ceza yazıldı         
12:41
Azeri spiker, Zengilan kentinin işgalden kurtarılması haberini ağlayarak sundu Azeri spiker, Zengilan kentinin işgalden kurtarılması haberini ağlayarak sundu         
11:27
Öğretmen, öğrencisiyle annesi kanepede uyurken ilişkiye girdi Öğretmen, öğrencisiyle annesi kanepede uyurken ilişkiye girdi         
11:08
Bakan Koca'nın ismini vererek uyardığı kentimizden yasak haberi geldi Bakan Koca'nın ismini vererek uyardığı kentimizden yasak haberi geldi         
10:43
Para karşılığı birlikte olmak için anlaştığı kadın ve çetesi, inşaat işçisine kabus yaşattı Para karşılığı birlikte olmak için anlaştığı kadın ve çetesi, inşaat işçisine kabus yaşattı         
09:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2020 00:00:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Dan Brown, "Okur Yazar Buluşmaları"na konuk oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei