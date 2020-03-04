'dan engelli bireylere özel indirimli cihaz kampanyası

Vodafone, engelli ve sosyal dezavantajlı müşterileri için geliştirdiği "Teknolojide Engel Yok" kampanyası kapsamında Vodafone faturalı hat sahibi olan engelli bireyler, halihazırdaki limit puanları dahilinde TCL Plex, Huawei ve Samsung akıllı telefonların belli modellerini indirimle ve 12 aylık taahhütle satın alabilecek.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, firma engelli ve sosyal dezavantajlı bireylerin ekonomik ve sosyal hayata katılmasını öncelikleri arasında görerek, bu müşterilerine Vodafone Online Mağaza üzerinden indirimli cihaz alma imkanı sunuyor.

Markanın sektörde bir ilk olan "Teknolojide Engel Yok" kampanyası kapsamında, Vodafone faturalı hat sahibi olan engelli bireyler, halihazırdaki limit puanları dahilinde, seçili cihazları indirimle ve 12 aylık taahhütlü olarak satın alabilecek. Buna göre, TCL Plex akıllı telefon bin 260 lira, Huawei Y9 Prime 2019 akıllı telefon 840 lira ve Samsung Galaxy A70 akıllı telefon 720 lira indirimle sunulacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, "Vodafone olarak, ana faaliyet alanımız olan telekomünikasyon sektöründe istikrarlı büyümemizi sürdürürken, bir teknoloji iletişimi şirketi olma yolunda hızla ilerliyoruz. Engelli ve sosyal dezavantajlı bireylerin sosyal ve ekonomik hayata katılımında teknoloji kullanımı önemli rol oynuyor. Özellikle akıllı telefon kullanımı, bugün birçok engelli bireyin dış dünyaya kolayca açılmasını sağlıyor. Biz de dijitalleşme ve erişilebilirlik alanlarında sahip olduğumuz deneyimle doğru cihazları doğru kişilere dijital kanallarımızdan en uygun koşullarda ulaştırıyoruz. 'Teknolojide Engel Yok' kampanyamızla, engelli müşterilerimize TCL Plex, Huawei ve Samsung akıllı telefonların belli modellerini online mağazamızdan indirimli alma imkanı sağlıyoruz. Engelli müşterilerimizin hayatı kolaylaştıran fırsatlara erişimini sağlamak için üzerimize düşeni yapıyoruz. Geleceğin heyecan verici dünyasına müşterilerimizle birlikte hazırlanırken onlara yenilikçi ve zenginleştirilmiş online hizmetler sunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Tarifeye ek 12 ayda ödeme imkanı

Söz konusu kampanyadan yararlanmak için Vodafone Online Mağaza'ya üye girişi yapılarak, kampanyaya özel indirimli telefonlardan birini seçmek ve sipariş formunu doldurmak gerekiyor. Siparişin onaylanmasının ardından telefon 2-4 işgünü içinde adrese ücretsiz teslim ediliyor. Vodafone, bu kampanya için kredi kartına gerek olmadan, tarifeye ek 12 ayda ödeme imkanı sunuyor.

Vodafone ayrıca, engellilere, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimlerine ve gazilere özel olarak sunduğu Sosyal Destek Kampanyası ile belli tarifelerde yüzde 45 indirim sağlıyor. Uyumlu 1, Uyumlu 2, Uyumlu 4, Uyumlu 6, Redli 8, Redli 12, Saçma Güzel 4, Saçma Güzel 8, Saçma Güzel 10, Saçma Güzel 16 tarifelerinde geçerli olan kampanyadan halihazırda 43 bin kişi yararlanıyor. Kampanyaya numara taşıyan, yeni hat alan, faturasız hattan faturalı hatta şebeke içi geçişle gelen veya mevcutta 30 günden fazladır Vodafone faturalı tarifelerde yer alan müşteriler giriş yapabiliyor.