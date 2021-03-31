'dan ev interneti müşterilerine özel yeni dijital servisler - Son Dakika

'dan ev interneti müşterilerine özel yeni dijital servisler

31.03.2021 13:39
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Vodafone, ev interneti müşterilerine özel sunduğu dijital servisler Anlık Kurulum Ekibi Takibi ve Görüntülü Teknik Destek ile kullanıcıların hayatını kolaylaştırıyor.

Vodafone, ev interneti müşterilerine özel sunduğu dijital servisler Anlık Kurulum Ekibi Takibi ve Görüntülü Teknik Destek ile kullanıcıların hayatını kolaylaştırıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Vodafone, evde keyifli ve kaliteli internet deneyimi yaşamak isteyen aileler için yenilikçi ürün ve hizmetler sunmaya devam ediyor.

Vodafone Evde markasıyla müşterilerini ön planda tutan Vodafone, ev interneti müşterilerine özel sunduğu dijital servisler Anlık Kurulum Ekibi Takibi ve Görüntülü Teknik Destek ile deneyimde farklılaşıyor.

Vodafone Evde müşterileri, Anlık Kurulum Ekibi Takibi hizmetiyle xDSL ve RedBox başvurularında kurulumu yapacak teknisyen ekibi anlık takip ederken, Görüntülü Teknik Destek hizmetiyle ise altyapıları ve paketleri ne olursa olsun kurulum sonrası oluşabilecek herhangi bir teknik sorunu hızlı ve temassız bir şekilde çözebilmek için görüntülü teknik destek alabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye Pazarlama Direktörü Fatih Otluoğlu, şunları kaydetti:

"Vodafone Evde markamızla, müşterilerimizi ön plana alıp onların ihtiyaçları doğrultusunda inovatif yaklaşımlarla en iyi deneyimi sunmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda, müşteri ihtiyaçlarına uygun teklifler geliştirmeye ve deneyimde farklılaşmaya devam ediyoruz. Dijital servislerimiz Anlık Kurulum Ekibi Takibi ve Görüntülü Teknik Destek ile ev interneti müşterilerimizin her zaman yanındayız. Vodafone Evde müşterilerimiz, bu servisler sayesinde, başvuru anından kurulum anına kadar olan süreci adım adım takip edebiliyor, hangi kurulum uzmanının evlerine ne zaman geleceğini ve nerede olduğunu paylaştığımız link üzerinden görebiliyor. Ayrıca, İnternet hizmetiyle ilgili herhangi bir arıza yaşadıklarında ya da desteğe ihtiyaç duyduklarında çağrı merkezimiz üzerinden görüntülü destek alabiliyorlar. Ayrıcalıklı ürün ve hizmetlerimizle müşteri deneyiminde farklılaşmaya devam edeceğiz."

Anlık Kurulum Ekibi Takibi ve Görüntülü Teknik Destek hakkında

Vodafone Evde müşterisinin başvurusu alındıktan sonra Vodafone kurulum ekibi müşteriyi arayıp evde kurulum için bir randevu oluşturuyor. Randevu oluşturulduktan sonra müşteriye SMS ile bir link iletiliyor. Müşteri bu linke tıkladığında kurulum ekibini anlık takip edebiliyor.

Bu hizmet, sadece kurulum için değil, nakil durumunda da kullanılabiliyor. Başka bir deyişle, Vodafone Evde müşterileri, hem başvuru sonrası kurulum ekibini, hem de ev internetlerini başka bir adrese nakil etme durumunda teknisyen ekibini anlık takip edebiliyor. Anlık Kurulum Ekibi Takibi hizmetinden şimdilik sadece xDSL ve RedBox paketlerine başvuran müşteriler yararlanabiliyor.

Vodafone Evde müşterileri, kurulum sonrasında yaşadıkları teknik problemler için Görüntülü Teknik Destek hizmeti alabiliyor. Daha hızlı ve temassız bir çözüm yöntemi sunan bu hizmet kapsamında Vodafone müşteri temsilcisi çağrı esnasında müşteriye bir link gönderiyor.

Müşteri linke tıkladığında, Vodafone temsilcisi müşterinin cep telefonunun arka kamerasından gelen görüntüye ulaşıyor. Bu sayede modemi, modeme bağlanan cihazları görüntülü olarak kontrol edip hızlıca çözüm sunabiliyor. Bu hizmet, paket bağımsız olarak, talep eden ya da müşteri temsilcisinin görüntülü iletişime ihtiyaç duyduğu tüm müşterilere sunuluyor.

İnternet, Vodafone, Türkiye, Fatih, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'dan ev interneti müşterilerine özel yeni dijital servisler - Son Dakika


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