'dan "FreeZone Gaming" kullanıcılarına "yüksek hız" imkanı - Son Dakika

'dan "FreeZone Gaming" kullanıcılarına "yüksek hız" imkanı

18.11.2020 11:53
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Vodafone'un FreeZone Gaming ürünlerine getirdiği yeni özellik sayesinde, oyunsever gençler, Vodafone 4.5G şebekesi üzerinde sınırsız oyun uygulamaları yönüne kullanım yaptıklarında 5 katına kadar iyileştirilmiş hizmet alarak en düşük gecikme süresiyle oyun oynama imkanı bulacak.

Vodafone'un FreeZone Gaming ürünlerine getirdiği yeni özellik sayesinde, oyunsever gençler, Vodafone 4.5G şebekesi üzerinde sınırsız oyun uygulamaları yönüne kullanım yaptıklarında 5 katına kadar iyileştirilmiş hizmet alarak en düşük gecikme süresiyle oyun oynama imkanı bulacak.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre şirket, Vodafone, gençlik markası Vodafone FreeZone ile 3 yıl önce adım attığı e-spor ve oyun pazarındaki varlığını yenilikçi ürün ve hizmetlerle geliştirmeye devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, dünyada oyun sektörünün her geçen gün büyüdüğünü, buna paralel olarak oyuncuların da oyun oynarken sahip oldukları internet bağlantısından beklentilerinin arttığını bildirdi.

Mobil oyun performansı için yüksek hız ve düşük gecikme sürelerinin artık yeni nesil temel ihtiyaçlar arasında yer aldığını belirten Aksoy, şunları kaydetti:

"Vodafone olarak, oyun firmaları ile uzun vadeli iş ortaklıkları kurarak mobil şebeke mimarimizi bu doğrultuda geliştiriyoruz. 'Geleceğe Hazır Şebeke' ile mevcut mobil altyapımızı daha hızlı, daha esnek ve gecikme süresi daha düşük bir yapıya kavuşturduk. Hedefimiz, şebekemizi oyun sektörünün cazibe merkezi haline getirmek ve kişiselleştirilmiş şebeke yapısıyla her bir müşterimizin ihtiyaçlarını ayrı ayrı tespit edip onlara mükemmel oyun deneyimi yaşamaları için gerekli maksimum hız ve minimum gecikme sürelerini sağlayabilmek. Bu yönde bir adım daha atarak FreeZone Gaming ürünlerimizin servis kalitesinde iyileştirme yaptık. Bu sayede, şebeke yoğunluğu arttığı takdirde dinamikyönetim sağlayarak, oyunseverlerin bu olası yoğunluğu hissetmeden oyun deneyimlerinin etkilenmeyeceği bir performans sunuyoruz."

Aksoy, 5G deneyiminin de temellerini atmaya başladıkları bu özellikle kullanıcıların, Vodafone şebekesi içinde iyileştirilmiş hizmet alarak, en düşük gecikme süresiyle oyun oynama ve en iyi oyun deneyimine sahip olma imkanı bulduklarını aktardı.

Aksoy, "Vodafone olarak, FreeZone Gaming portföyümüzle gençlerin oyun ve espor tutkularını en üst seviyede yaşamasına olanak sağlamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

FreeZone Gaming portföyüyle gençler, birçok oyun uygulamasını sınırsız internetle kullanabiliyor

Açıklamada yer alan bilgiye göre, "Geleceğe Hazır Şebeke" mimarisiyle mevcut mobil altyapısını daha hızlı, daha esnek ve gecikme süresi daha düşük bir yapıya kavuşturan Vodafone, şimdi de FreeZone Gaming ürünlerinin sınırsız oyun uygulamalarının servis kalitesini artırdı.

5G'nin temellerini oluşturan bu özellik sayesinde, FreeZone Gaming ürünlerini kullanan gençler, Vodafone 4.5G şebekesinde sınırsız oyun uygulamaları üzerinden kullanım yaptıklarında 5 katına kadar iyileştirilmiş hizmet alarak en düşük gecikme süresiyle oyun oynama imkanı bulacak.

Böylece genç oyunseverler, yoğunluk olan alanlarda sınırsız oyun uygulamalarına girdiklerinde, kendilerine özel tasarlanmış servis ile Vodafone şebekesi içindeki en iyi oyun deneyimine ulaşmış olacak.

Gençlerin oyun deneyimini sınırsız yaşamalarını hedefleyen Vodafone, FreeZone Gaming portföyüyle gençlere internetinden yemeyen uygulamaların yanı sıra her ay oyun dünyasına ait hediyeler kazanma şansı sağlıyor.

FreeZone Gaming portföyüyle gençler, Twitch, Discord, PubG Mobil ve TFT Mobil gibi birçok oyun uygulamasını sınırsız internetle kullanabiliyor.

Kullanıcılar ayrıca, her ay Twitch Bit, Steam Cüzdan ve PubG Mobile UC gibi oyun paralarına ücretsiz sahip olabiliyor.

Vodafone, oyunlar, Türkiye, 5G, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi 'dan 'FreeZone Gaming' kullanıcılarına 'yüksek hız' imkanı - Son Dakika Ekonomi


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