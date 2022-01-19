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Global İklim Krizi araştırmasında Türk katılımcıların yüzde 75'i iklim krizine dair endişeler taşıyor - Son Dakika

Global İklim Krizi araştırmasında Türk katılımcıların yüzde 75'i iklim krizine dair endişeler taşıyor

19.01.2022 11:16
Global İklim Krizi araştırmasında Türk katılımcıların yüzde 75'i iklim krizine dair endişeler taşıyor

Vodafone Enstitüsü, aralarında Türkiye'nin de yer aldığı 17 ülkeyi kapsayan bir araştırma yayınladı.

Vodafone Enstitüsü, aralarında Türkiye'nin de yer aldığı 17 ülkeyi kapsayan bir araştırma yayınladı. "Global Future Pulse Sustainability" araştırmasına göre dijitalleşme iklim değişikliğiyle mücadelede etkili bir çözüm olarak görülüyor. Araştırmaya Türkiye'den katılanların yüzde 75'i iklim krizine dair ciddi endişeler taşırken, yüzde 85'i sürdürülebilir ürünlere daha fazla ödemeye eğilimli olduğunu belirtiyor.

Vodafone Enstitüsü tarafından Kantar iş birliğiyle hazırlanan "Global Future Pulse Sustainability" raporu yayınlandı. Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 17 ülkeden 17 bin vatandaşın katılımıyla gerçekleştirilen araştırmanın sonuçlarının ele alındığı raporda, kişilerin iklim değişikliği hakkındaki görüşlerine yer veriliyor.

Araştırmaya göre, Türkiye'den ankete katılanların yüzde 75'i iklim krizine dair ciddi endişeler taşırken, yüzde 85'i sürdürülebilir ürünlere daha fazla ödemeye eğilimli olduğunu belirtiyor. Dijitalleşmenin iklim değişikliğinin etkilerini hafifletmede temel kaldıraç olacağına inananların oranı araştırma genelinde yüzde 64 olurken, bu oran Türkiye'de yüzde 68'e kadar çıkıyor. Diğer yandan Türk katılımcıların yüzde 89'u iklim krizini yönetmek için güçlü regülasyonlara ihtiyaç olduğunu düşünüyor.

"KATILIMCILAR DİJİTALLEŞMEYİ İKLİM KRİZİ İLE MÜCADELEDE ETKİLİ BİR ÇÖZÜM OLARAK GÖRÜYOR"

Araştırmayı değerlendiren Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, "Dijitalleşme; enerji verimliliği, doğal kaynakların sorumlu kullanılması ve döngüsel bir ekonomi yaratmanın anahtarı olarak konumlanıyor. Vodafone Enstitüsü'nün dünya çapında yaptığı araştırma, dijitalleşmenin iklim değişikliğiyle mücadeledeki rolünü göstermesi bakımından önem taşıyor. Araştırmaya göre, iklim değişikliğiyle mücadelede teknoloji ve inovasyon belirleyici kaldıraçlar olarak öne çıkıyor. Katılımcıların önemli bir bölümü dijitalleşmeyi iklim krizi ile mücadelede etkili bir çözüm olarak görüyor. Sürdürülebilir bir gelecek için iş dünyasından peşi sıra gelen karbon nötr şirketlere dönüşüm hedefleri arttıkça sektörümüze de hem kendi karbon ayakizini azaltmak hem de ihtiyaç duyulan çözümleri sağlamak açısından önemli görevler düşüyor" diye konuştu.

Süel, sözlerini şöyle sürdürdü:

" Vodafone Grubu, küresel karbon emisyonlarını 2040'a kadar net sıfıra düşürme taahhüdü verdi. Bu kapsamda biz de Türkiye'de şebekemiz ve ofislerimizde kullandığımız elektriğin yüzde 100'ünü yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılamaya başladık. Türkiye'de şebekesinin tamamında yenilenebilir enerji kullanan ilk ve tek operatör olduk. Bunun yanı sıra Adana'da ve İstanbul Esenyurt'taki teknoloji merkezlerimizde toplam 5 milyon TL'yi aşkın yatırımla güneş enerjisi sistemleri kurduk. Yenilenebilir enerji yatırımlarımıza İzmir, Tuzla ve Diyarbakır'daki teknoloji merkezlerimizle devam etmeyi planlıyoruz. Hayata geçireceğimiz yenilenebilir enerji yatırımlarıyla yıllık yaklaşık bin 451 ton karbon salımının önüne geçmeyi hedefliyoruz. Müşterilerimize sunduğumuz dijital çözümlerle de müşterilerimizin enerji verimliliğini artırırken çevresel etkilerini azaltmalarına katkıda bulunuyoruz."

HER ÜLKEDEN BİN Kİİ KATILDI

Vodafone Enstitüsü'nün Kantar iş birliğiyle online olarak gerçekleştirdiği araştırmada Brezilya, Çin, Mısır, Fransa, Almanya, Macaristan, Hindistan, İtalya, Kenya, Romanya, Slovenya, Güney Afrika, İspanya, İsveç, Türkiye, Birleşik Krallık ve ABD yer aldığını aktaran Süel, her ülkeden 16 yaş üstü bin kişinin katıldığı araştırma kapsamında 21 Eylül - 4 Ekim 2021 tarihleri arasında toplam 17 bin görüşme yapıldığını kaydetti.

YENİ DÖNÜŞÜMÜN ANAHTARI DİJİTALLEŞME

Yapay zeka ve nesnelerin internet gibi dijital teknolojilerin kullanımı pek çok sektörde verimliliği artırırken emisyonların azaltılmasına önemli katkı sağladığına dikkat çeken Süel, "Dünya Ekonomik Forumu, dijital çözümlerin küresel emisyonları yüzde 15 oranında azaltabileceğini ifade ediyor. Dijitalleşmenin yeşil dönüşümdeki hızlandırıcı etkisi, araştırmaya katılanlar tarafından da farkedilmiş durumda. 17 ülkede ankete katılan 25-34 yaş grubundaki 10 kişiden 7'si küresel ısınmaya karşı dijitalleşmenin kilit rol oynayacağını belirtiyor. Araştırmaya katılan dokuz Avrupa ülkesinde katılımcıların yüzde 57'si dijitalleşmenin iklim değişikliği ile mücadelede yanıtın bir parçası olduğuna inanıyor" dedi.


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Vodafone, Türkiye, Karbon, Enerji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Global İklim Krizi araştırmasında Türk katılımcıların yüzde 75'i iklim krizine dair endişeler taşıyor - Son Dakika
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