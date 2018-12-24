Dan Hotspot Açıklaması
2 saat önce
Vodafone, hotspot yoluyla mobil veri paylaşımı için kullanıcılardan ücret talep edilmediği açıklamasında bulundu.
Vodafone, hotspot yoluyla mobil veri paylaşımı için kullanıcılardan ücret talep edilmediği açıklamasında bulundu.
Vodafone açıklamasında, "Türkiye'nin dijital dönüşümüne liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, hotspot yoluyla mobil veri paylaşımı için kullanıcılarından ücret talep etmiyor." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, Vodafone kullanıcılarının herhangi bir ek ödeme yapmaksızın hücresel internet bağlantısını başka cihazlarla paylaşmayı sağlayan 'kişisel erişim noktası' özelliğini kullanmaya devam ettiği bildirildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 05:23 Kaynak: AA
Turizmin Ekonomik Büyümeye Katkısı Yüzde 4,3 Olan Türkiye, Devleri Solladı
Evinde Komaya Giren Genç Basketçi, Hastanede Öldü
Bayanlar Maçında Kırmızı Kartlar Hava Uçuştu
Vodafone, İnternetini Başka Cihazlarla Paylaşanlara Ek Ücret Getirilmeyeceğini Açıkladı