Son Dakika Haberleri: Dan Hotspot Açıklaması

Dan Hotspot Açıklaması

2 saat önce

Vodafone, hotspot yoluyla mobil veri paylaşımı için kullanıcılardan ücret talep edilmediği açıklamasında bulundu.

Dan Hotspot Açıklaması, System.String[]
Vodafone, hotspot yoluyla mobil veri paylaşımı için kullanıcılardan ücret talep edilmediği açıklamasında bulundu.

Vodafone açıklamasında, "Türkiye'nin dijital dönüşümüne liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, hotspot yoluyla mobil veri paylaşımı için kullanıcılarından ücret talep etmiyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Vodafone kullanıcılarının herhangi bir ek ödeme yapmaksızın hücresel internet bağlantısını başka cihazlarla paylaşmayı sağlayan 'kişisel erişim noktası' özelliğini kullanmaya devam ettiği bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 05:23 Kaynak: AA

Türkiye, Güncel
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