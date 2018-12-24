Dan Hotspot Açıklaması

Vodafone, hotspot yoluyla mobil veri paylaşımı için kullanıcılardan ücret talep edilmediği açıklamasında bulundu.

Vodafone, hotspot yoluyla mobil veri paylaşımı için kullanıcılardan ücret talep edilmediği açıklamasında bulundu.



Vodafone açıklamasında, "Türkiye'nin dijital dönüşümüne liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, hotspot yoluyla mobil veri paylaşımı için kullanıcılarından ücret talep etmiyor." ifadelerine yer verildi.



Açıklamada, Vodafone kullanıcılarının herhangi bir ek ödeme yapmaksızın hücresel internet bağlantısını başka cihazlarla paylaşmayı sağlayan 'kişisel erişim noktası' özelliğini kullanmaya devam ettiği bildirildi.

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