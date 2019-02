Dan Iot Alanında İki Yeni İş Birliği

Vodafone, Dünya GSM Birliği tarafından İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenen ve mobil iletişim dünyasının kalbinin attığı Mobil Dünya Kongresi 2019'da Nesnelerin İnterneti (IoT) alanında iki yeni iş birliğini duyurdu.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, IoT teknolojisinin yaygınlaştırılması amacıyla, Arm şirketi ile birlikte çalışmak üzere anlaştı. İki şirket, firmaların IoT çözümlerini hayata geçirirken karşılaştığı karmaşıklığı ve maliyetleri azaltmak için çalışacak. Diğer bir iş birliğinde ise AT&T ve Vodafone Business, global otomobil üreticileri için güvenlik, emniyet ve eğlence çözümleri alanında IoT bağlanabilirliğine güç verecek.



İşletmeler IoT teknolojisinden daha düşük maliyetle yararlanacak





Arm ve Vodafone'un stratejik anlaşması, şirketlerin IoT çözümlerini hayata geçirirken karşılaştığı karmaşıklık ve maliyetleri ciddi ölçüde azaltacak. Bu kapsamda Vodafone IoT'nin global platformu ve bağlanabilirliği ile Arm'ın IoT yazılım ve hizmetleri bir araya getirilerek, işletmelere geleneksel SIM kartlarına olan ihtiyacı ortadan kaldıran programlanabilir, ağa bağlı bir çip sistemi sunulabilecek. Böylece, kurumsal müşteriler için çok sayıda IoT cihazının çok daha düşük maliyet ve basitlik ile global pazarlarda güvenli olarak konuşlandırılması, uzaktan konfigüre edilmesi ve yönetilmesi mümkün olacak.





Arm ve Vodafone'un ortak çözümleri 2020 itibariyle temin edilebilecek





Arm ile Vodafone arasındaki bu stratejik ortaklık, Dar Bant IoT (NB-IoT) ve Makineler için Uzun Vadeli Evrim (LTE-M) teknolojilerini kullanarak cihazların uzaktan konfigürasyonuna imkan vererek dünyanın dört bir yanında her türlü uygulamaya ve hizmet sağlayıcıya güvenli, açık, standart bazlı konuşlandırma sağlıyor.



Arm ve Vodafone'un NB-IoT ve LTE-M teknolojilerindeki liderliği, bağlanabilen nesneler yelpazesini muazzam ölçüde genişletip ticari ve toplumsal değeri ortaya çıkararak IoT'nin potansiyelini gerçekleştiriyor. Örneğin, ağa bağlı cihazlardaki sensörlerden gelen verilerin yardımıyla, tarım ve besicilikten elde edilen verim yükseltilip kimyasal ve su kullanımı azaltılarak artan dünya nüfusunun beslenmesindeki zorlukların da üstesinden gelinebilecek. Bu, aynı zamanda, su, gaz ve elektrik gibi kıt kaynakların daha etkin şekilde yönetilmesi ve karbon salımlarının azaltılması için, kamu hizmetlerine de yardımcı olacak. Arm ve Vodafone'un sunduğu ortak çözümler, 2020 yılının başından itibaren temin edilebilecek.





Otomotiv sektöründe IoT kullanımına AT&T ve Vodafone Business yön verecek





AT&T ve Vodafone Business da otomotiv sektöründe IoT bağlanabilirliği ve inovasyona ivme kazandırmak üzere, birlikte çalıştıklarını duyurdular. Şirketler, Kuzey Amerika, Avrupa ve Afrika'daki birleşik ayak izlerinde, üstün kaliteli ve sürekli ağa bağlı otomobil çözüm ve deneyimleri geliştirmek üzere, sektör lideri uzmanlıklarını bir araya getirecekler.



Otomotiv şirketleri her bir pazarın kendine özgü gereksinim ve düzenlemeleri ve her ülkede farklı tedarikçiler ve operatörler ile çalışılması nedeniyle ağa bağlı otomobil çözümlerini uygulamaya alırken zorluklar ile karşı karşıya kalıyor. Bu sebeple AT&T ve Vodafone Business, global olarak bu süreci sadeleştirmeyi, operasyonları iyileştirmeyi, yenilikçi çözümler sunmayı ve ağ sertifikasyon sürecini kolaylaştırmayı hedefliyor. AT&T ve Vodafone Business; otomotivde güvenlik, emniyet ve eğlence yetenekleri alanındaki projelere öncelik verecek.

