'dan istegelsin'de geçerli indirim kampanyası - Son Dakika
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'dan istegelsin'de geçerli indirim kampanyası

6 saat önce

Vodafone'lular istegelsin'den yapacakları 250 TL ve üzeri alışverişlerde anında 25 TL indirim kazanacak.

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Vodafone'lular istegelsin'den yapacakları 250 TL ve üzeri alışverişlerde anında 25 TL indirim kazanacak.

Vodafone Türkiye'nin açıklamasına göre, şirket, dijital marka olma hedefiyle hayata geçirdiği e-ticaret platformu Vodafone Yanımda Fırsatlar Dünyası ile müşterilerine avantajlı teklifler sunmaya devam ediyor.

Şirketin alanında lider markalarla kampanyalar yaparak piyasada bulunamayacak çok özel fırsatları bir araya getirdiği Vodafone Yanımda Fırsatlar Dünyası'nda, koronavirüs salgını nedeniyle evden alışveriş yapmak durumunda kalan müşterilere pek çok kolaylık sunuluyor.

Vodafone'lular, Türkiye'nin önde gelen online marketlerinden istegelsin'den yapacakları 250 TL ve üzeri alışverişlerde anında 25 TL indirim kazanacak. Kampanyadan yararlanmak için, Vodafone Yanımda Fırsatlar Dünyası'ndan kampanya kodu alarak ödeme sayfasında belirtilen alana girmek yeterli olacak. İstanbul, Ankara ve Kocaeli'de hizmet veren istegelsin, müşterilerine 7 bini aşkın ürün çeşidi sunuyor.

Vodafone Yanımda Fırsatlar Dünyası'nda oyun, hizmet, seyahat, eğlence, yeme-içme, sağlık-spor, alışveriş, şehrine özel ve finans olmak üzere 9 kategoride 60 farklı markanın 110 kampanyası sunuluyor.

"Müşterilerimize evden alışverişte kolaylık sağlıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, bugünlerde ülkece alınan tedbirlere uyulmasının ve evde kalınmasının büyük önem taşıdığını belirterek, bu dönemde günlük temel ihtiyaçların karşılanmasında online kanalların önemli rol oynadığını bildirdi.

Dijitalleşmenin gücünü kullanarak müşterilerinin hayatını kolaylaştırmaya odaklandıklarını aktaran Aksoy, şu bilgileri verdi:

"Bu hedefle hayata geçirdiğimiz Vodafone Yanımda Fırsatlar Dünyası platformunda piyasada bulunamayacak avantajlı teklifleri bir araya getirerek Vodafone Yanımda mobil uygulamamız üzerinden sunuyoruz. Halihazırda 9 kategoride hizmet verdiğimiz bu platformu kullanan müşterilerimiz, Türkiye'nin önde gelen online süpermarketlerinden istegelsin'de 250 TL ve üzeri alışverişlerde anında 25 TL indirim kazanıyor. Dijital hayatın kolaylıklarından yararlanmak isteyen tüm müşterilerimizi Vodafone Yanımda Fırsatlar Dünyası'na bekliyoruz."

"Kullanıcılarımızın sağlığı bizler için önemli"

istegelsin Üst Yöneticisi (CEO) Sedat Yıldırım, 7 binden fazla ürün seçeneği sunan bir online süpermarket olan istegelsin'de taze meyve ve sebzeden ete kadar bir evin tüm ihtiyacını karşılayabilecek seviyede olduklarını bildirdi.

Hijyenik ve kolay alışveriş hizmeti sunduklarını aktaran Yıldırım, müşterilerinin böyle dönemlerde tüm ihtiyaçlarını evden çıkmadan karşılayabilmeleri için çalıştıklarını anlattı.

Yıldırım, yaşı büyük olan, kronik hastalıkları bulunan ve hamile kişilerin ve bu kişilerle ortak yaşam alanı paylaşanların da evlerinden çıkmasını sakıncalı bulduklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu yüzden risk grubundaki kişilere ve onlarla aynı evde yaşayanlara ücretsiz teslimat yapıyoruz. Teslimatlarımızı hijyen mesafesinde yapıyor, ekiplerimizin maske takmasını sağlıyoruz. Dağıtım merkezlerimizi ve araçlarımızı düzenli dezenfekte ediyoruz. Vodafone ile de gerçekleştirdiğimiz kampanya kapsamında yine müşterilerimize faydalı olmak önceliğimiz. Hizmete her koşulda devam etmeyi hedefliyoruz, bugünleri birlikte aşacağız."

Kocaeli, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 12:46 Kaynak: AA

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