'dan müşterilerine 1 ay sınırsız "Wi-Fi ile Arama Teknolojisi"yle konuşma hediyesi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi 'dan müşterilerine 1 ay sınırsız 'Wi-Fi ile Arama Teknolojisi'yle konuşma hediyesi - Son Dakika Ekonomi

'dan müşterilerine 1 ay sınırsız "Wi-Fi ile Arama Teknolojisi"yle konuşma hediyesi

6 saat önce

Vodafone, "Wi-Fi ile Arama Teknolojisi"nin kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla kampanya başlattı.

'dan müşterilerine 1 ay sınırsız

Vodafone, "Wi-Fi ile Arama Teknolojisi"nin kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla kampanya başlattı.

Vodafone açıklamasına göre, 22 Ocak 2020 tarihine kadar sürecek 1 aylık kampanya dönemi boyunca bu teknolojiyi kullanan tüm bireysel Vodafone müşterilerine "Vodafone'lularla 1 ay geçerli sınırsız konuşma" hediye edilecek.

"Wi-Fi ile Arama Teknolojisi", mobil sinyalin olmadığı ortamlarda Wi-Fi aracılığıyla Vodafone şebekesine bağlanarak HD ses kalitesiyle arama yapabilmeyi mümkün kılıyor.

Buna göre Vodafone müşterileri, bodrum kat, otopark, asansör gibi mobil kapsama sorunu yaşanan yerlerde Wi-Fi erişimi varsa HD ses kalitesiyle konuşabiliyor. Kullanıcılar, telefon uçak modunda iken de Wi-Fi aracılığıyla Vodafone şebekesine bağlanarak arama yapabiliyor ya da aranabiliyor.

Wi-Fi üzerinden başlatılan arama, Wi-Fi bağlantısının kesilmesi durumunda 4.5G'ye transfer edilerek kesintisiz ses iletişimi sağlanıyor. Vodafone'lular, bu hizmetten ek bir uygulamaya ihtiyaç duymadan veya ek bir ücret ödemeden, tarife kapsamındaki dakikaları kullanarak yararlanabiliyor.

"Yeni nesil iletişim teknolojilerini hayata geçiriyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, "teknoloji iletişimi şirketi" olma hedefiyle çalışmalarını sürdüklerini belirterek, yeni nesil iletişim teknolojilerinin hayata geçmesinde önemli bir rol üstlendiklerini ifade etti.

Bu kapsamda, mobil şebekelerini Wi-Fi ile entegre ederek "Wi-Fi ile Arama Teknolojisi"ni hayata geçirdiklerini aktaran Aksoy, şunları kaydetti:

"Bu teknoloji sayesinde, müşterilerimize ek bir uygulama kullanma ihtiyacı duymadan, sadece SIM kart ve Wi-Fi bağlantısı ile yüksek ses kalitesiyle iletişim kurma imkanı sunuyoruz. Bu hizmet özelinde geliştirdiğimiz 1 aylık kampanya dönemi boyunca bu teknolojiyi kullanan tüm bireysel Vodafone müşterilerine 'Vodafone'lularla 1 ay geçerli sınırsız konuşma' hediye ediyoruz. Vodafone Türkiye olarak, herkesin her yerde yeni nesil teknolojilerin avantajlarından Vodafone kalitesinde kesintisiz hizmet deneyimiyle yararlanmasını sağlamaya devam edeceğiz."

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 12:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Köprü ve otoyollardan 11 ayda 1,8 milyar lira gelir sağlandı
Basın toplantısında salonun sigara kokması Erdoğan'ı rahatsız etti: Acilen bırakın 2019 yılında gram altın, dolar ve euro yatırımcısına ne kadar kazandırdı? Hülya Avşar'dan Kaya Çilingiroğlu'na nafaka cevabı: Erkek olsam kadına da para veririm

Son Dakika Haberleri
18:34 Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika Ekonomi
18:34 Borsada şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi
18:34 Borsada endekslerin değişimi - Son Dakika Ekonomi
18:34 Borsada işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi
18:32 Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika Ekonomi
17:48 Son dakika: Türkiye'nin önde gelen otobüs üreticisi Temsa, geçici konkordato aldı - Son Dakika Ekonomi
16:27 2019 yılında gram altın, dolar ve euro yatırımcısına ne kadar kazandırdı? - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2019 18:38:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 'dan müşterilerine 1 ay sınırsız "Wi-Fi ile Arama Teknolojisi"yle konuşma hediyesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]