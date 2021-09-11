'dan okula dönüş için teknoloji ürünleri

Vodafone, yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte teknoloji ihtiyaçları artan aileler için yeni bir kampanya düzenliyor.

Şirket açıklamasına göre, müşterileri için geniş bir portföy hazırlayan Vodafone; akıllı telefon ve tabletler, dizüstü bilgisayarlar, hoparlörler ve bluetooth kulaklıkların yanı sıra çocukların kullanımına özel saat ve kulaklıkların da dahil olduğu pek çok ürüne erişme imkanı sunuyor.

Portföyüne farklı dizüstü bilgisayar markalarını da ekleyen Vodafone, müşterilerine Acer, HP, Casper ve Hometech marka dizüstü bilgisayarları Vodafone güvencesiyle satın alma olanağı sağlıyor. Vodafone'un okula dönüş kampanyası eylül sonuna kadar devam edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, Vodafone olarak, müşterilerinin dönemsel ihtiyaçlarını anladıklarını ve bu ihtiyaçlara yönelik çözümler ürettiklerini belirtti.

Bu doğrultuda, müşterileri için her yıl yaptıkları gibi bu yıl da "okula dönüş" kampanyası düzenlediklerini aktaran Şahin, şunları kaydetti:

"Bu kampanyayla, müşterilerimizin okula dönüşte ihtiyaç duyduğu tüm teknoloji ihtiyaçlarını tek çatıdan karşılıyoruz. Bu yıl portföyümüzdeki ürün çeşitliliğini artırdık. Daha önce dizüstü bilgisayar portföyümüzde bulunmayan Acer, HP, Casper ve Hometech markalarını da portföyümüze kazandırdık. Böylece daha da genişleyen portföyümüzde akıllı telefon ve tabletler, dizüstü bilgisayarlar, hoparlörler ve bluetooth kulaklıkların yanı sıra çocukların kullanımına özel saat ve kulaklıklar da bulunuyor.

Vodafone olarak, müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerine odaklı kampanyalar düzenlemeye devam edeceğiz. Kampanyamızdan faydalanmak isteyen müşterilerimizi Vodafone mağazalarına, online mağazamız 'www.vodafone.com.tr'ye ya da Vodafone Yanımda uygulamamıza bekliyoruz."