Kayserispor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları - Son Dakika

Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Dan Petrescu, Süper Lig'in 21. haftasında pazartesi günü Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacakları maçtan puan almak zorunda olduklarını söyledi.

Kulüp tesislerindeki antrenman, teknik direktör Dan Petrescu yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma, açma-germe hareketleriyle başlayan idman, top kapma ve pas çalışmasıyla sona erdi.

Dan Petrescu, antrenman öncesi gazetecilere, 3 puan aldıkları Başakşehir maçında tüm takımın mücadeleci bir ruh ortaya koyduğunu söyledi.

Başakşehir karşılaşmasında Alibec'in sakatlanmasına üzüldüklerini belirten Petrescu, şunları kaydetti:

" Türkiye'nin son şampiyonuna karşı gerçekten çok önemli ve kritik bir galibiyet aldık. Daha da önemlisi tüm takım kalpleriyle ruhlarını sahaya koyarak iyi bir mücadele gösterdi. Bu galibiyete maalesef Alibec'i kurban ettik diyebiliriz. Bir anlamda Alibec'e mal oldu bize. Bilmiyorum ne kadar sürer ama Alibec bir kaç hafta bizimle olmayacak. Romanya'da hiç bir zaman onun hocası olmamıştım. Kendisi çok bilinen önemli bir oyuncu Romanya'da. İlk maçımda iyi bir galibiyet aldık ve iki gol de attı ama maalesef sakatlandı. Maçla ilgili diğer her şey çok olumluydu."

Fenerbahçe maçında kazanmak için mücadele edeceklerinin altını çizen Dan Petrescu, "Fenerbahçe, her zaman şampiyonluk iddiası olan her zaman şampiyonluk için yola çıkan bir takım. Son haftalarda çok iyi mücadele ediyorlar ve bunun bilincindeyiz. Zor bir maç olacak ama biz her maça aynı savaşçı ruhla çıkıp her maçtan puan almak zorunda olduğumuzu biliyoruz." şeklinde konuştu.

Dan Petrescu, bir gazetecinin, transfer çalışmalarıyla ilgili sorusu üzerine şunları kaydetti:

"Tabii ki yeni oyuncular almak zorundayız. Yeni taze kanlar gelmek zorunda. Transfer dönemi kapanana kadar eminim bir kaç oyuncu takviyemiz olacak. Şu an oyuncularımızın yapması gereken ki zaten bunu son haftalarda yapıyorlar, maç kazanmak ve olabildiğince puan almak. Düşme hattındayız, çok iyi bir konumda değiliz ve o yüzden onlar da bunun bilincindeler, onun için buna göre iyi bir şekilde hareket ediyorlar. Hem takım hem benim için çok zorlu bir durum bu ama bunu aşıyoruz ve aşacağız. Bu sezon için sıralama değil, ligde kalmamız önemli."

Yeni transferlerden Uğur Demirok da Kayserispor ile yeni bir maceraya başladığını dile getirdi.

Kayserispor'un Anadolu'nun güçlü kulüplerinden olduğunu ifade eden Demirok, "İlk maçımı oynadım, maça sonradan girdim. Hem takım hem benim için çok güzel ve anlamlı bir galibiyetti. Önümüzde Fenerbahçe maçı var. Kim ne konumda hiç önemli değil, maç sahada kazanılıyor. Zor bir deplasman olacağını biliyoruz ama Kayserispor bu konumunu hak etmiyor. Takımımızı en üst sıralara çıkarmak için elimizden gelen mücadeleyi vereceğiz. Güzel bir maç bizi bekliyor." dedi.