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- Dan Petrescu: "Hakemin çok ağır bir kırmızı kart verdiğini düşünüyorum "

KAYSERİ - Kayserispor Teknik Direktörü Dan Petrescu, Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından, "Hakemin çok ağır bir kırmızı kart verdiğini düşünüyorum" dedi.

Hes Kablo Kayserispor, ligin 23. haftasında sahasında ağırladığı Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kayserispor Teknik Direktörü Dan Petrescu, "Alanyaspor ligin 4.'sü olan, topla sürekli oynamayı seven iyi bir takım. Böyle iyi bir takıma karşı nasıl mücadele edeceğimizi biliyorduk. Aslında çok iyi savaştık. Kompak oynadık, takımın boyu çok kısaydı. Çok iyi mücadele ettik, golü de bulduk. 75. dakikada işler biraz değişti. Çünkü hakemin çok ağır bir kırmızı kart verdiğini düşünüyorum. Bu iki sarı kartında sarı kart olmadığını söyleyebilirim. 1-1 berabere kaldık. Üzgünüz" ifadelerini kullandı.