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Dijital operatörden Sevgililer Günü'ne özel kampanya - Son Dakika

Dijital operatörden Sevgililer Günü'ne özel kampanya

04.02.2022 10:27
Dijital operatörden Sevgililer Günü'ne özel kampanya

Vodafone, müşterilerinin Sevgililer Günü alışverişlerine özel kampanya düzenlediğini açıkladı.

Vodafone, müşterilerinin Sevgililer Günü alışverişlerine özel kampanya düzenlediğini açıkladı. Kampanya kapsamında Vodafone Online Mağaza'da ve Vodafone mağazalarında Redmi, Vivo, Xiaomi, Samsung, Oppo, Apple, JBL, Amazfit gibi tanınmış markalara ait seçili teknolojik cihazlarda çeşitli indirim fırsatları sunulduğu belirtildi.

Vodafone'un Sevgililer Günü'ne özel olarak düzenlediği kampanyaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Online Mağaza'da ve Vodafone mağazalarında yer alan pek çok cihaz indirimli sunuluyor. Buna göre, 64MP dörtlü kamera sayesinde sunduğu ultra geniş açısı ve muhteşem fotoğraf çekim kalitesi ile en güzel anıları ölümsüzleştiren Redmi Note 10s 128 GB akıllı telefon, Vodafone Online Mağaza'dan 336 TL indirimle satın alınabiliyor. Online Mağaza'da ayrıca, Sevgililer Günü'nde en güzel müzikleri birlikte dinleme imkanı veren Vivo kablosuz kulaklıklar peşin fiyatına 12 ayda ödeme fırsatıyla ilk defa Vodafone'da satışa sunulurken, 'Muhteşem İkili' kampanyasıyla da Xiaomi Redmi 9C 64 GB akıllı telefon alana Xiaomi mi Band6 akıllı bileklik yüzde 50 indirimli satılıyor. Vodafone Online Mağaza'ya özel modellerin yanında, Sevgililer Günü için akıllı telefondan akıllı saate, Bluetooth kulaklıktan akıllı ev ürünlerine kadar birçok kategoride 20'yi aşkın cihazda indirim de uygulanıyor. Kullanıcılar, Vodafone'un Sevgililer Günü kampanyası sayesinde Samsung, Oppo, Apple, JBL, Amazfit gibi pek çok tanınmış markanın ürünlerine uygun fiyatlarla ulaşabiliyor" denildi.

Kampanyayı değerlendiren Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, "Vodafone olarak, müşterilerimizin teknoloji alışverişlerine özel sunduğumuz avantajlarla her zaman yanlarında olmaya devam ediyoruz. Gerek mağazalarımızdan gerekse online kanallarımızdan müşterilerimizin her tür teknoloji ihtiyacına yönelik kampanyalar düzenliyoruz. Sevgililer Günü'ne özel kampanyamızda da akıllı telefondan kablosuz kulaklığa pek çok ürünü indirimli fiyatlarla sunuyoruz. Bu anlamlı günde sevdiklerini teknolojik bir ürünle sevindirmek isteyen herkesi Vodafone'a bekliyoruz" diye konuştu.


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Sevgililer Günü, Vodafone, Samsung, Xiaomi, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Dijital operatörden Sevgililer Günü'ne özel kampanya - Son Dakika


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