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'dan Süper Uyumlu Tarife'ye yapay zeka desteği - Son Dakika

'dan Süper Uyumlu Tarife'ye yapay zeka desteği

17.08.2021 11:32
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Vodafone, ayarlanabilen tarife yapısıyla Türkiye'de bir ilk olan Süper Uyumlu Tarife'yi yeniledi.

Vodafone, ayarlanabilen tarife yapısıyla Türkiye'de bir ilk olan Süper Uyumlu Tarife'yi yeniledi.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, müşteriler değişen ihtiyaçlarına göre tarife içeriklerini ayda bir kez Vodafone Yanımda üzerinden değiştirebiliyor.

Vodafone, faturalı tarife portföyünü yenilikçi ürünlerle geliştirmeye devam ediyor. Yeni Süper Uyumlu+ Tarife'yi kullanan müşteriler, aktivasyon anında tarifelerindeki içerikleri ihtiyaçlarına göre seçebiliyor, kullanmadıkları içerikler için ödeme yapmak zorunda kalmıyor, ihtiyaçları değiştiğinde ayda bir kez tarifelerini değiştirmeden Vodafone Yanımda üzerinden tek tıkla içeriklerini değiştirebiliyor ve tarifelerindeki içerikleri ne zaman ve nasıl güncellemeleri gerektiği konusunda dijital asistan TOBi'den danışmanlık alabiliyor.

"Kullanıcıların yüzde 81'i içerik değiştirme özelliğinden memnun"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, Süper Uyumlu Tarife ile müşterilerine özgür ve kişiselleştirilmiş bir deneyim sunduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Süper Uyumlu Tarifemiz, ihtiyaca göre ayarlanabilen tarife yapısıyla Türkiye'de bir ilk. Bu tarifeye geçen müşterilerimiz, değişen ihtiyaçları doğrultusunda tarife içeriklerini de Vodafone Yanımda üzerinden tek tıkla kolayca değiştirebiliyor. Böylece müşterimiz tarifeye değil, tarifemiz müşteriye uyum sağlıyor. Yaptığımız araştırmalara göre, Süper Uyumlu Tarife müşterilerimiz içerik değiştirme özelliğinin özgürlük hissi yarattığını söylüyor. Bu özelliği kullananların yüzde 81'i bu deneyimden memnun olduğunu belirtirken, yüzde 73'ü de içeriklerini artırmayı tercih ediyor. Vodafone olarak, her zaman ürünlerimizi müşteri deneyimini merkeze alıp geliştirerek pazara yön vermeye devam ediyoruz. Yeni özelliklerle geliştirdiğimiz Süper Uyumlu Tarife'de, yapay zeka ile müşterilerimizin kullanımlarını takip edip onları ihtiyaçları doğrultusunda yönlendirerek aşım yapmalarının ya da kullanmadıkları içerikler için para ödemelerinin önüne geçiyoruz. Ayrıca, müşterilerimize içeriklerini değiştirme hakkı sunmakla kalmıyor, aktivasyon anında tarifelerini kendilerinin oluşturmalarına da imkan sağlıyoruz. Böylece müşterilerimiz, belirli tarife içerikleri arasında sıkışıp kalmıyor. Vodafone olarak, müşterilerimize dijital dünyanın heyecan verici yeniliklerini sunmaya devam edeceğiz."

Kullanıcıları bekleyen deneyim

Müşteriler, Süper Uyumlu+ Tarife'nin "Tarife Oluşturma" özelliği sayesinde mobil internet, dakika, SMS haklarını kendileri seçebiliyor ve kullanmak istemedikleri içerikler için ödeme yapmıyor. "İçerik Değiştirme" özelliğiyle tarife, kullanıcının değişen ihtiyaçlarına uyum sağlıyor ve her fatura döneminde tarife değiştirmeden içerikler değiştirilebiliyor. Dijital asistan TOBi sayesinde ise müşterilerin kullanımlarını takip etmesine gerek kalmadan değişen alışkanlıklar doğrultusunda kullanıcıya yönlendirme yapılıyor.

TOBi'nin yönlendirdiği konular

Vodafone bireysel müşterileriyle 700'den fazla konuda ayda 7 milyona yakın sohbet gerçekleştiren, yapay zeka tabanlı kişisel asistan TOBi, Süper Uyumlu+ Tarife kullanıcılarına genel olarak tarifenin içerik değiştirme özelliği olduğu konusunda bilgilendirme yapıyor. Bununla birlikte TOBi, mobil internet, dakika, SMS kullanımları fazla olduğunda "Hızlı gidiyorsun" uyarısında bulunarak kullanıcıya bir üst içerik seviyesine geçmesini ya da geçilemeyen durumlarda ek paket öneriyor. TOBi, mobil internet, dakika, SMS haklarının az kullanıldığı durumlarda da "Daha az ödeyebilirsin" uyarısında bulunarak kullanıcıya bir alt içerik seviyesine geçmesini öneriyor ve kullanmadığı içeriklere para ödemeyeceğini hatırlatıyor.

İhtiyaca göre ayarlanabilen tarife

Süper Uyumlu+ Tarife kapsamında 5-6-7-8 GB mobil internet, 100-750-1500 dakika ve 10-500 SMS içerik alternatifleri sunuluyor. Müşteriler, dilerse kullanmadıkları SMS'leri azaltabiliyor, internet, dakika içeriklerinden ihtiyaç duydukları alternatifleri seçebiliyor. Seçilen yeni içeriklere göre Süper Uyumlu+ Tarife'nin fiyatı da güncelleniyor. Müşteriler, yeni tarife fiyatını onayladıktan sonra güncel tarifeyi kullanmaya başlayabiliyor. Süper Uyumlu+ Tarife'nin içeriği her fatura döneminde sadece bir kez değiştirilebiliyor.

Durma özelliği ve 12 ay geçerli 2 GB internet hediye

Süper Uyumlu+ Tarife ile müşteriler kendi tarifesini oluşturuyor, bu tarifeyi ihtiyacına göre düzenliyor, tarifesini aşmaması için TOBi tarafından yönlendiriliyor ve hatta isterse, hediye "durma özelliği"ni alabiliyor. Durma özelliği ile kullanıcının faturası kendiliğinden duruyor ve kullanıcı istemedikçe fatura tutarı aşılmıyor. Durma özelliği hediyesi, Vodafone Yanımda uygulamasından TOBi'ye "durma özelliği" yazılarak aktifleştirilebiliyor. Vodafone, ağustos ayında gelenlere tarifeye ek otomatik olarak tanımlanan 12 ay geçerli aylık 2 GB internet de hediye ediyor.

Süper Uyumlu+ Tarife'ye geçmek isteyen müşterilerin Vodafone mağazalarını ziyaret etmeleri ya da www.vodafone.com.tr'ye girmeleri yeterli olacak.

Yapay Zeka, Vodafone, Türkiye, SMS, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi 'dan Süper Uyumlu Tarife'ye yapay zeka desteği - Son Dakika Ekonomi


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