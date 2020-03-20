'dan tüm Türkiye'ye "Evde Kal" çağrısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'dan tüm Türkiye'ye 'Evde Kal' çağrısı - Son Dakika

'dan tüm Türkiye'ye "Evde Kal" çağrısı

6 saat önce

Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan önlemlere bir sosyal farkındalık kampanyasıyla destek veren Vodafone, tüm müşterilerine akıllı telefonları üzerinden "Evde Kal Türkiye" çağrısı yaptı.

'dan tüm Türkiye'ye

Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan önlemlere bir sosyal farkındalık kampanyasıyla destek veren Vodafone, tüm müşterilerine akıllı telefonları üzerinden "Evde Kal Türkiye" çağrısı yaptı.

Vodafone açıklamasına göre, şirket, tüm dünyayla birlikte Türkiye'yi de etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınına karşı toplumsal farkındalığın artırılması amacıyla özel bir kampanya başlattı. Buna göre, bugünden itibaren tüm Vodafone müşterilerinin akıllı cihazlarında operatör adı olarak belirli bir süre "vodafone TR" ibaresi yerine "#EvdeKal TR" hashtag'i yer alacak.

"Bu süreçte milletimizin yanındayız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, tüm dünyanın olağanüstü bir dönemden geçtiğini belirterek, şunları kaydetti:


"Koronavirüs salgınına karşı dünyada olduğu gibi ülkemizde de eşi benzeri görülmemiş tedbirler alınıyor. Bu dönemde, salgından korunmak ve yayılımını önlemek açısından evde kalmak büyük önem taşıyor. Müşterilerimizin evde kalmalarını teşvik etmek ve bu konuda farkındalığı artırmak amacıyla harekete geçtik. Her zamankinden daha yoğun kullandığımız akıllı telefonların ekranlarına '#EvdeKal TR' ibaresini yerleştirdik. Müşterilerimize hem kendilerinin hem de sevdiklerinin sağlığını korumak için bir süre evlerinden çıkmamaları gerektiğini hatırlatmak istiyoruz. Bu süreçte milletimizin yanındayız. Koronavirüs salgınını hep birlikte en kısa sürede ve en az hasarla atlatacağımıza inanıyoruz."

Koronavirüs, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 10:46 Kaynak: AA

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