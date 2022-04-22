'dan Türkiye'nin ilk 5G stadyum konseri - Son Dakika
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'dan Türkiye'nin ilk 5G stadyum konseri

22.04.2022 15:46
'dan Türkiye'nin ilk 5G stadyum konseri

Şarkıcı Nil Karaibrahimgil, Vodafone'un 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel olarak Vodafone Park'ta düzenlediği konserde hayranları ile buluştu.

Şarkıcı Nil Karaibrahimgil, Vodafone'un 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel olarak Vodafone Park'ta düzenlediği konserde hayranları ile buluştu.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, Türk pop müziğinin sevilen ismi Nil Karaibrahimgil, Vodafone'un 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesi Vodafone Park'ta düzenlediği, Türkiye'nin ilk 5G stadyum konserinde sahne aldı.

Şarkıcının Vodafone 5G'nin sunduğu eşzamanlı bağlantı teknolojisiyle stattaki sahneye hologramıyla canlı bağlandığı konserde, Türkiye dahil toplam 10 ülkeden çocuklar da hologramlarıyla sahnede yer aldı.

Sunuculuğunu Jess Molho'nun üstlendiği konserde, Karaibrahimgil kendi yazdığı "Kanatlarım Var Ruhumda", "Hakkında Her Şeyi Duymak İstiyorum" ve "Uyan Anne" şarkılarının yanı sıra "Sanki Her Tarafta Var Bir Düğün" ve "Bir Dünya Bırakın Biz Çocuklara" isimli çocuk şarkılarını da seslendirdi.

Konserde, dünya çocukları da yöresel kıyafetleri içinde kendi dans ve şarkılarıyla sanatçıya eşlik etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Nil Karaibrahimgil, "23 Nisan, dünyanın ilk ve tek çocuk bayramı. Tüm dünya çocukları için çok özel bir anlamı var. Vodafone'un düzenlediği etkinlikte bu güzel bayramı çok özel bir konserle dünya çocuklarıyla birlikte kutladık. 5G teknolojisi sayesinde aramızdaki mesafeleri kaldırdık. Dünyanın farklı ülkelerinden çocuklarla aynı sahnede şarkılarımızı paylaştık. Herkes için unutulmaz bir deneyim oldu." ifadelerini kullandı.

Çocuklar hologramlarıyla sahnede yer aldı

Vodafone Park'ta gerçekleştirilen 23 Nisan konseri için statta özel bir sahne kuruldu. Şarkılarını Vodafone FreeZone Stüdyo'dan seslendiren Karaibrahimgil, 4.5G'ye kıyasla 10 kata kadar daha düşük gecikme süresine sahip olan Vodafone 5G üzerinden stattaki sahneye ve sahnede canlı olarak çalan orkestrasına hologram olarak bağlandı.

Sahnede hologram görüntüsüyle yer alan Karaibrahimgil'e dünya çocukları da hologramlarıyla eşlik etti. Ekranları başındaki izleyiciler de "5Gile23Nisan" hashtag'iyle gönderdikleri tweet'ler ve alkış emojileri ile konser coşkusuna ortak oldu.

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Vodafone Park, Vodafone, 23 Nisan, 5G, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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