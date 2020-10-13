'dan Uluslararası Elektronik Atık Günü'nde "ortak çözüm" çağrısı - Son Dakika

'dan Uluslararası Elektronik Atık Günü'nde "ortak çözüm" çağrısı

13.10.2020 11:17
'dan Uluslararası Elektronik Atık Günü'nde

Vodafone, Uluslararası Elektronik Atık Günü'nde, 18-30 yaş arasındaki gençlere e-atık sorunu için kapsayıcı, sistematik ve döngüsel çözüm üretme çağrısında bulundu.

Vodafone, Uluslararası Elektronik Atık Günü'nde, 18-30 yaş arasındaki gençlere e-atık sorunu için kapsayıcı, sistematik ve döngüsel çözüm üretme çağrısında bulundu.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre şirket, "Amaç odaklı bir şirket olma" hedefi kapsamında, tüm dünyanın ortak meselesi haline gelen e-atık yönetimi konusundaki çalışmalarını sürdürüyor.

Uluslararası Elektronik Atık Günü'nde, tüm Türkiye'den 18-30 yaş arasındaki üniversite veya yüksek lisans öğrencilerini, yeni mezunları ve genç profesyonelleri "ReWorld açık inovasyon programı"na katılmaya davet eden Vodafone, e-atık sorunu için kapsayıcı, sistematik ve döngüsel çözüm üretme çağrısı yaptı.

Verilen bilgiye göre, e-atık sorununa sistemsel bir çözüm aramak amacıyla Vodafone tarafından imeceLAB yürütücülüğünde hayata geçirilen program kapsamında katılımcılardan "E-atık sorununa nasıl kapsayıcı, sistematik ve döngüsel çözümler üretiriz?" sorusuna yönelik yenilikçi, teknolojik ve sürdürülebilir çözüm önerileri geliştirmeleri isteniyor.

ReWorld kapsamında kuluçka programına seçilen fikirler, Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi sertifikalı Sürdürülebilirlik Liderliği Programı'na katılım hakkı kazanacak.

Ayrıca, kuluçka programına seçilen takımlara Girişimcilik Koçluğu verilecek ve fikirlerini geliştirmeleri için destek mahiyetinde tohum yatırımı sağlanacak.

Programa Vodafone ve imeceLAB web sitelerinden 18 Ekim'e kadar başvurulabiliyor.

"2025 yılına kadar 1 milyar insanın hayatına dokunacağız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, e-atıkların doğru yönetilmediğinde hem çevreye hem de insan sağlığına büyük zarar verdiğini bildirdi.

E-atık yönetiminde tekil çözümlerden ziyade kapsayıcı ve sistemik çözümlerin tasarlanması, bunların hayata geçirilmesi ve bu yolla olumlu etkinin artırılması gerektiğini belirten Süel, şunları kaydetti:

"Vodafone olarak, yaptığımız her işin bir amaca hizmet etmesi, bir amaca dokunması gerektiğine inanıyoruz. Bu inançla, tüm dünyaya bir söz verdik. 2025 yılına kadar 1 milyar insanın hayatına dokunacağız ve operasyonlarımızdan kaynaklı çevresel etkimizi yarıya indireceğiz. Bu kapsamda, karmaşık bir mesele olan elektronik atık konusunda çok paydaşlı bir çözüm ortamı oluşturmak, hayata geçirilecek somut çözümler üretmek amacıyla ReWorld açık inovasyon programını hayata geçirdik.

Bu programla bir araya gelen gençler, yenilikçi yöntemlerle yetkinliklerini geliştirirken, elektronik atık sorununa çözüm arayacakları bir süreçten geçecekler. Gençlerin katılımıyla oluşacak kolektif etkiye ve birlikte çözüm aramanın gücüne inanıyoruz. Uluslararası Elektronik Atık Günü'nde çevresel ve sosyal meselelere duyarlı gençleri sürecimize başvurmaya davet ediyoruz."

15 takım 2 ay boyunca eğitim alacak

Açıklamada yer alan bilgiye göre, ReWorld katılımcıları, elektronik atık odağında gezegen için değer yaratacak.

Sürece 2-5 kişilik takımlar halinde başvuran gençler arasından seçilecek 15 takım 2 ay boyunca sistemsel düşünce, döngüsellik ve insan odaklı tasarım metodolojisini takip eden ön kuluçka müfredatına göre eğitimler alırken, e-atık konusu ile ilgili Türkiye'den ve globalden alanında uzman isimlerle seminer ve söyleşilerde bir araya gelecek.

Katılımcılar, süreçte sağlanan mentorluk programı ile farklı disiplinlerden 80'i aşkın mentorla görüşerek projelerini ilerletme imkanı bulacak.

Ayrıca, ön kuluçka süreci sonunda seçici kurul tarafından seçilecek 3-4 takım, kuluçka sürecine dahil edilecek ve projelerini geliştirmeleri için katkı sağlayacak çeşitli eğitim ve ödüllerin sahibi olacak.

Tüm süreç, dijital platformlardan online olarak yürütülecek.

Üniversite, Vodafone, Türkiye, Genç, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi 'dan Uluslararası Elektronik Atık Günü'nde 'ortak çözüm' çağrısı - Son Dakika Ekonomi

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