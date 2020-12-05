'dan yeni yıl kampanyası - Son Dakika

'dan yeni yıl kampanyası

05.12.2020 11:27
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Vodafone'un yeni yıla özel olarak düzenlediği kampanya kapsamında, Vodafone Online Mağaza müşterileri, yaptıkları her 120 TL'lik alışveriş için bir hediye çekilişi hakkı kazanıyor.

Vodafone'un yeni yıla özel olarak düzenlediği kampanya kapsamında, Vodafone Online Mağaza müşterileri, yaptıkları her 120 TL'lik alışveriş için bir hediye çekilişi hakkı kazanıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, müşterilerine dijital dünyada kazandıran fırsatlar sunmaya devam ediyor. Vodafone'un 10 Ocak 2021 tarihine kadar geçerli olacak yeni yıl kampanyasında, Vodafone Online Mağaza müşterileri, yaptıkları her 120 TL'lik alışveriş için bir hediye çekilişi hakkı kazanıyor.

Bir kişiye Hyundai i20 otomobil

Vodafone Online Mağaza'daki mevcut indirim ve kampanyalara ek olarak düzenlenen hediye çekilişi, Telefon, Aksesuar, Bilgisayar-Tablet, Akıllı Ev Ürünleri ve Dijital Servisler dahil tüm kategorileri kapsıyor. Çekilişte 1 kişiye Hyundai i20 otomobil, 5 kişiye Xiaomi Redmi Note9 Pro akıllı telefon ve 50 kişiye mi Band 5 akıllı bileklik hediye edilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, şunları aktardı:

"Vodafone olarak, her şeyin hızla dijitalleştiği dünyamızda müşterilerimizin dijital yol arkadaşı olmayı hedefliyoruz. Pandemiyle birlikte dijital platformlara ilgi arttı. Dijital kanallarımızı kullanan aylık aktif müşteri sayımız 16,5 milyona, bu müşterilerimizin aylık toplam etkileşimi 700 milyona ulaştı. Müşterilerimize dijitalleşmeyle daha fazla fayda sunmayı hedeflediğimiz kampanyalara bir yenisini ekledik.

Müşterilerimizin yeni yıl coşkusunu artıracağına inandığımız kampanyamızda Vodafone Online Mağaza müşterilerimiz yaptıkları her 120 TL'lik alışveriş için bir hediye çekilişi hakkı kazanıyor. Telefondan tablete tüm kategorilerde geçerli olan kampanyamızda müşterilerimiz harcadıkça daha çok kazanma şansı elde ediyor. Vodafone olarak, geleceğin heyecan verici dünyasına müşterilerimizle birlikte hazırlanırken onlara yenilikçi ve zenginleştirilmiş dijital hizmetler sunmaya devam edeceğiz."

Cep Telefonu, Yeni Yıl, Vodafone, Türkiye, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'dan yeni yıl kampanyası - Son Dakika


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