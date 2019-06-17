Dana Ferdinand, baba oldu
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Ünlü sanatçı Haluk Levent'in kurucusu olduğu Ahbap Platformu tarafından satın alınarak İzmir'deki Kurtarılmış Çiftlik Hayvanları Barınağı'na gönderilen dana 'Ferdinand' baba oldu.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 04:21 Kaynak: İHA
Ünlü sanatçı Haluk Levent
'in kurucusu olduğu Ahbap Platformu tarafından satın alınarak İzmir
'deki Kurtarılmış Çiftlik
Hayvanları Barınağı'na gönderilen dana 'Ferdinand' baba oldu.
Geçen Kurban Bayramı
'nın 1. günü kesilmemek için Rize İyidere
'de kaçarak denize giren ve bayramın son günü Trabzon Sürmene
'de yüzerken bulunan dana 'Ferdinand', ünlü sanatçı Haluk Levent'in kurucusu olduğu Ahbap Platformu tarafından satın alınarak İzmir'deki Kurtarılmış Çiftlik Hayvanları Barınağı'na gönderilmişti. Ferdinand, Babalar Günü
'nde baba oldu. Yavrunun ismi, Ahbap Paltformu tarafından 'Ferdi' konuldu. - İZMİR
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