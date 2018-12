Dana 'Yunus'un Bacağı, Bedenini Taşıyamıyor

İZMİR'de, Kurtarılmış Çiftlik Hayvanları Barınağı'nda bakılan ve doğuştan ön sağ bacağı olmayan 'Yunus' isimli dana, her geçen gün yürümekte biraz daha zorlanıyor. Çiftlik kurucusu Sibel Çağlar, kilo aldığı için ayağı bedeninin ağırlığını taşımaya yetmeyen 'Yunus'un yürüyebilmesi için özel sistem tasarladıklarını, geliştirilen projenin 25 bin lirayı bulduğunu; fakat şu ana kadar sadece 5 bin lira toplayabildiklerini belirtti. Çağlar, yardımseverlerden destek beklediklerini söyledi. Yozgat 'taki çiftlikte sağ ön bacağı olmadan doğan 'Yunus' isimli dana, İzmir 'deki Kurtarılmış Çiftlik Hayvanları Barınağı Kurucusu Sibel Çağlar tarafından 3 ay önce satın alındı. Alındığında 250 kilogram olan 'Yunus', şimdi 450 kilograma ulaştı. Her geçen gün biraz daha kilo alan ve ayağı o ağırlığını taşıyamaz hale gelen 'Yunus'un yürümesini sağlamak için geliştirilen sistemin maliyeti 25 bin lira tuttu. Şu ana kadar sadece 5 bin lira toplayabildiklerini kaydeden Çağlar, yardımseverlerden ve duyarlı kişilerden destek beklediklerini söyledi. Çağlar, "'Yunus' gittikçe ağırlaşacak; çünkü simental ırkından. Büyük bir ırk. Aslında yemesi gerektiğinden çok daha azını veriyoruz. Çok ileri derecede kilo almasını engellemeye çalışıyoruz" dedi.'YUNUS'UN YÜRÜMESİ İÇİN ÖZEL SİSTEMŞu anda 5 aylık olan 'Yunus'un yürüyebilmesi için platform yapmak istediklerini kaydeden Çağlar, projeye dair şunları söyledi:"Açık ve kapalı alan olmak üzere toplam 500 metrekare sahası var. Bunun 200 metrekarelik alanı kapalı saha olacak. Çatısı olacak, çevresi istinat duvarları ile çevrilecek. Çatının altına 1 tonluk ağırlık taşıyacak sistem yapılacak. Buraya raylı sistem döşenecek ve 'Yunus'un yürürken ağırlığını havaya kaldırabilecek, bunu yaparken de yürüme pozisyonunu bozmayacak. 'Yunus'un olmayan bacağının ağırlığını alacak bir sistem. Çelik yelek gibi bir yelek yapılacak ve bunu 'Yunus'a giydireceğiz. Bu yelek askılar ile birlikte vince bağlanacak. 'Yunus' kendini iterek yürümeyi öğrenecek zaman içerisinde. Yatmak istediğinde yukarıdaki makaralardan sistem aşağı inecek ve 'Yunus' yatabilecek. Ayağa kalktığı zaman makara geri toplayacak ve 'Yunus'un olmayan bacağının ağırlığını alacak."'ÇOK MALİYETLİ SİSTEM'Daha önce hazırladıkları projenin 40 bin lirayı bulduğunu, bu parayı toplayamadıkları için projeyi revize ettiklerini; ancak bu haliyle de kurmak istedikleri sistemin çok maliyetli olduğunu belirten Çağlar, "İnşaat malzemeleri ve kullanılan materyaller çok yüksek maliyette. Umarım başaracağız çünkü 'Yunus' her şeye değer. Çok akıllı, dünya tatlısı bir hayvan. Kimse belki onun farkında değil ama 'Yunus'un çok güzel duyguları var" dedi.Projenin işçilik maliyeti hariç 25 bin lirayı bulduğunu dile getiren Çağlar, "Şu ana kadar Hayvanlar İçin Projeler Derneği (Hipder) vasıtası ile bize ulaştırılan ve derneğin kasasında olan 5 bin liramız var. 20 bin lira gibi bir eksiğimiz var. Umarım tamamlanır, zaten aşama aşama inşaatları sosyal medyadan da paylaşacağız. Yağmurlu havalardan dolayı inşaata bir türlü başlayamadık. Elimize para geçtikçe malzemeleri alıp, köşeye koyuyoruz ama uygulamaya geçemiyoruz" diye konuştu.'Yunus'un kilo almaya başladığını da aktaran Sibel Çağlar, "Hayatını devam ettirebilecek kadar yiyecek versek de 'Yunus'un kilo almaya meyilli bir yapısı var. Kilo aldıkça da yürümesi zorlaşıyor; ama ne olursa olsun başaracağız. 'Yunus' bize inanıyor" dedi.- İzmir