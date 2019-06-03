Son Dakika Haberleri: Dananın çarpması sonucu beton zemine düşen yaşlı adam öldü
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Dananın çarpması sonucu beton zemine düşen yaşlı adam öldü

1 saat önce

Burdur'un Bucak ilçesinde, beslediği dananın çarpması nedeniyle beton zemine düşen yaşlı adam hayatını kaybetti.

Dananın çarpması sonucu beton zemine düşen yaşlı adam öldü, System.String[]
Burdur'un Bucak ilçesinde, beslediği dananın çarpması nedeniyle beton zemine düşen yaşlı adam hayatını kaybetti.
Kuşbaba köyünde yaşayan Ahmet Tutar (72), beslediği kurbanlık danasını ahırdan çıkarmak istedi.
Bu sırada dananın çarpması sonucu düşerek başını beton zemine vuran Tutar, hastaneye kaldırıldığı sırada yolda yaşamını yitirdi.
Ahmet Tutar'ın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 10:49 Kaynak: AA
Ahmet Tutar, Bucak, Burdur, Güncel
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