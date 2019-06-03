Dananın çarpması sonucu beton zemine düşen yaşlı adam öldü
1 saat önce
Burdur'un Bucak ilçesinde, beslediği dananın çarpması nedeniyle beton zemine düşen yaşlı adam hayatını kaybetti.
Burdur
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 10:49 Kaynak: AA
'un Bucak
ilçesinde, beslediği dananın çarpması nedeniyle beton zemine düşen yaşlı adam hayatını kaybetti.
Kuşbaba köyünde yaşayan Ahmet Tutar
(72), beslediği kurbanlık danasını ahırdan çıkarmak istedi.
Bu sırada dananın çarpması sonucu düşerek başını beton zemine vuran Tutar, hastaneye kaldırıldığı sırada yolda yaşamını yitirdi.
Ahmet Tutar'ın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu
morguna götürüldü.
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