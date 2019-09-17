Son Dakika Haberleri: "Dananın kuyruğunu koparan" lezzet: Pöç
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"Dananın kuyruğunu koparan" lezzet: Pöç

1 saat önce

Gastronomi kentlerden Kayseri'de mantı, pastırma, sucuk ve çeşit çeşit hamur işlerinin yanında unutulmaya yüz tutmuş yöresel yemeklerden olan ve sığırın kuyruğundan yapılan "pöç" sofraları süslüyor.

Gastronomi kentlerden Kayseri'de mantı, pastırma, sucuk ve çeşit çeşit hamur işlerinin yanında unutulmaya yüz tutmuş yöresel yemeklerden olan ve sığırın kuyruğundan yapılan "pöç" sofraları süslüyor.

Yörede "Dananın kuyruğunu koparan" lezzet olarak bilinen ve fırınlarda güvece koyularak yaklaşık 15 saat pişirilmeye bırakılan pöçü yiyenler, unutamadıkları yemeği yeniden tatmak için Kayseri'ye geliyor.

Özellikle soğuk kış günlerinde tercih edilen pöç, kışın Erciyes Dağı'na kayak için gelen yerli ve yabancı turistlerden yoğun ilgi görüyor.

Erciyes Dağı Tekir Yaylası'nda pöç satılan işletmenin sahibi Ahmet Sadık Yelkanat, pöçün erkek dananın kuyruğundan yapıldığını söyledi.

Yetişkin bir dananın kuyruğundan iki porsiyon pöç çıktığını belirten Yelkanat, şunları kaydetti:

"Pişirmesi de hazır hale getirilmesi de zahmetli bir yiyecek. Pöçlerimiz yağ ve sinir kısımları alındıktan ve belirli bölümlerden kesilerek temizlendikten sonra su içerisinde bekletiliyor. Taş fırının belirli bir sıcaklığa gelmesi beklenir. Güveç içerisine konan pöçler üzeri kapatılarak fırına sürülüyor. Yaklaşık 15 saat sonra yenmeye hazır hale geliyor. Pöç, Kayseri bölgesine ait. Araştırmalara göre, Hititlerden kalma bir lezzet. Biz de bu geleneği yaşatmaya çalışıyoruz. Zahmetli bir pişirim süresi var. Hayvanın en hareketli yerinden yapılıyor, bu yemek sofraya konulduğu zaman kemiğinden kolay bir şekilde ayrılıyor."

Yelkanat, pöçün iç pilavıyla sunulduğunu, kendi et suyunun da üzerine dökülerek lezzetin artırıldığını ifade etti.

Pöç yiyenlerin Kayseri'ye her geldiğinde bu lezzeti yeniden tattığını anlatan Yelkanat, yemeğin yerli ve yabancı turistlerden yoğun ilgi gördüğünü sözlerine ekledi.

Erciyes, Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 11:12 Kaynak: AA
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