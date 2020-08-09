Danayı emziren kangal köpeği görenleri şaşırtıyor - Son Dakika

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde annesi ölen danayı kangal köpeğinin emzirmesi görenleri şaşırtıyor.

Çemişgezek ilçesinde besicilik yapan Serdar Demir'in ineği doğum yaparken öldü. Annesiz kalan danaya Kangal cinsi çoban köpeği annelik yapmaya başladı. Köpek, danayı sahiplenerek emmesine izin verdi. Acıktıkça köpeğin yanında gelen dana, emdikten sonra yerine geri gidiyor. Aynı zamanda Demir'in 2 kedisi de danayı yalnız bırakmıyor. Gün boyunca dananın yanında olan kediler, gece gündüz onunla kalıyor. 30 yıldır besici olduğunu dile getiren Demir, daha önce böyle bir şey görmediğini söyledi.

Hayvancılıkla uğraştığını belirten Serdar Demir, "İneğim doğum sırasında öldü ve dana öksüz kalınca kangal köpeğim danaya annelik etti. Emzirme sırasında hep buluşuyorlar. Emzirdikten sonra dana kendi yerine geçiyor. Köpek ise hayvanları korumak için dışarı çıkıyor. 15 gün boyunca emzirdi. Olay bizi çok şaşırttı. 30 yıldır besicilikle uğraşıyorum böyle bir şeyi ilk defa gördüm. İki tana yavru kedim danayla çok güzel ilişki içerisinde. Danaya sarılarak yatıyorlar. Hep birlikteler" dedi.

(İHA)