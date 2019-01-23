Son Dakika Haberleri: Dandalaz Tarımsal Sulama Göledi Hattı Yenilendi

Dandalaz Tarımsal Sulama Göledi Hattı Yenilendi

20 dakika önce

Karacasu'da, Aydın Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından Dandalaz tarımsal sulama göledine giden hatta yenileme çalışması gerçekleştirdi.

Dandalaz Tarımsal Sulama Göledi Hattı Yenilendi, System.String[]
Karacasu'da, Aydın Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından Dandalaz tarımsal sulama göledine giden hatta yenileme çalışması gerçekleştirdi.

Karacasu'nun Cuma Mahallesi Fatin Rüştü Zorlu Caddesinde yer alan kısmında yapılan çalışmalar sonucunda hattın 1.2 kilometrelik bölümü yenilendi. Tarımsal sulama için büyük önemi olan Dandalaz tarımsal sulama göledini besleyen hattın sorunsuz bir şekilde çalışması sağlanırken aynı zamanda hattın eskiyen kısmından kaynaklı su kayıp kaçakları önlenerek doğal rezerv korunmuş oldu. Göletle ilgili bir diğer çalışma ise su iletimini sağlayan pompalarda gerçekleştirildi. Eski teknolojiye sahip dikey milli pompalar yerine dalgıç pompa takılarak sessiz ve daha yüksek verimli sistem kuruldu.

Cuma Mahallesi Fatin Rüştü Zorlu Caddesinde gerçekleştirilen çalışmaları takip eden vatandaşlar, yapılan altyapı yatırımları sebebiyle Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti. Vatandaşlar yatırımlar ile ilgili memnuniyetlerini dile getirerek Özlem Çerçioğlu'na desteklerini sürdüreceklerini ifade ettiler. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 08:13 Kaynak: İHA

ASKİ, Aydın, Karacasu, Güncel
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