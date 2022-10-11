Çin'in Kuzeydoğusundan Bir Kar Manzarası - Son Dakika
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Çin'in Kuzeydoğusundan Bir Kar Manzarası

11.10.2022 14:21
Çin'in Kuzeydoğusundan Bir Kar Manzarası

DANDONG, 11 Ekim (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusunda bulunan Liaoning eyaletinin Dandong şehrindeki Tianqiaogou Orman Parkı'ndan kar yağışı sonrası manzaranın keyfini çıkaran turistler, 10 Ekim 2022. (Fotoğraf: Zhang Xiaoqiang/Xinhua)

DANDONG, 11 Ekim (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusunda bulunan Liaoning eyaletinin Dandong şehrindeki Tianqiaogou Orman Parkı'ndan kar yağışı sonrası manzaranın keyfini çıkaran turistler, 10 Ekim 2022. (Fotoğraf: Zhang Xiaoqiang/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in Kuzeydoğusundan Bir Kar Manzarası - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin'in Kuzeydoğusundan Bir Kar Manzarası - Son Dakika
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