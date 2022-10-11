DANDONG, 11 Ekim (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusunda bulunan Liaoning eyaletinin Dandong şehrindeki Tianqiaogou Orman Parkı'ndan kar yağışı sonrası manzaranın keyfini çıkaran turistler, 10 Ekim 2022. (Fotoğraf: Zhang Xiaoqiang/Xinhua)
Kaynak: Xinhua
Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika
Son Dakika › Güncel › Çin'in Kuzeydoğusundan Bir Kar Manzarası - Son Dakika
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