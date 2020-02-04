Dang humması Paraguay'a sıçradı: 14 ölü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dang humması Paraguay'a sıçradı: 14 ölü - Son Dakika

Dang humması Paraguay'a sıçradı: 14 ölü

6 saat önce

Paraguay Sağlık Bakanlığı, dang humması nedeniyle 14 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 600'den fazla vaka bulunduğunu açıkladı.

Dang humması Paraguay'a sıçradı: 14 ölü, System.String[]

Paraguay Sağlık Bakanlığı, dang humması nedeniyle 14 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 600'den fazla vaka bulunduğunu açıkladı.


Dünya, Çin'den yayılan korona virüsü salgını ile mücadele ederken, Güney Amerika ülkeleri de dang humması salgını ile savaşıyor. Paraguay Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, dang humması salgını nedeniyle 14 kişinin hayatını kaybettiği doğrulandı.


Sağlık Bakanı Julio Mazzoleni, "Medyada son dönemde çok fazla şüpheli ölüm haberleri yapıldı. Bu şüpheli ölümler, dang humması ölümlerini değerlendiren bir komisyon aracılığıyla yürütülen bir prosedürü izliyor. Bugüne kadar dang hummasından onaylanan 14 vaka var. 6 ölümün ise dang humması olmadığı bildirildi. Şu anda 14 vaka üzerinde de çalışılıyor" dedi.


Mazzoleni, haftada yaklaşık 14 bin 500 ateşli hastalık vakasının kaydedildiğini, 2 bin 600'den fazla dang humması vakası olduğunu da doğruladı. Mazzoleni, dang hummasından kaynaklanan ölümlerde hastaların 60 yaşın üzerinde olmasının, diyabet, hipertansiyon gibi kronik hastalıkları olduğuna dikkat çekti.


Paraguay Devlet Başkanı Mario Abdo Benitez de kısa bir süre önce dang hummasına yakalanmış, 48 saatlik dinlemenin ardından görevine dönmüştü.


Öte yandan Kolombiya'da da 23 kişinin dang humması nedeniyle hayatını kaybettiği, 12 bin 217 vakanın saptandığı bildirildi. - ASUNCİON

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 08:43 Kaynak: İHA
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