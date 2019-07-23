Dani Ceballos golü atıcı ile Celta Vigo arasında
1 saat önce
Ceballos'un, 2018-2019 sezonunun 12'nci maçında Celta de Vigo'ya karşı üç sayı atmak için bir köşeye çarptığını izleyin.
Ceballos'un, 2018-2019 sezonunun 12'nci maçında Celta de Vigo
'ya karşı üç sayı atmak için bir köşeye çarptığını izleyin.
Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 08:05
Fenerbahçe'den İbrahim Amadou atağı! Monchi'yi ikna ettiler Barcelona'nın genç yıldızı Xavi Simons takımdan ayrıldı Quaresma, Beşiktaş taraftarını ikiye böldü Chelsea, hazırlık maçında Barcelona'yı 2-1 mağlup etti