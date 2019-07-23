Son Dakika Haberleri: Dani Ceballos golü atıcı ile Celta Vigo arasında
Son Dakika Spor Haber

Dani Ceballos golü atıcı ile Celta Vigo arasında

1 saat önce

Ceballos'un, 2018-2019 sezonunun 12'nci maçında Celta de Vigo'ya karşı üç sayı atmak için bir köşeye çarptığını izleyin.

Ceballos'un, 2018-2019 sezonunun 12'nci maçında Celta de Vigo'ya karşı üç sayı atmak için bir köşeye çarptığını izleyin.
Dani Ceballos golü atıcı ile Celta Vigo arasında
Vigo, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 08:05 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fenerbahçe'den İbrahim Amadou atağı! Monchi'yi ikna ettiler Barcelona'nın genç yıldızı Xavi Simons takımdan ayrıldı Quaresma, Beşiktaş taraftarını ikiye böldü Chelsea, hazırlık maçında Barcelona'yı 2-1 mağlup etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.7.2019 21:44:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dani Ceballos golü atıcı ile Celta Vigo arasında
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]