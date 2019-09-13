Dani sordo: sadece hızlı gitmek yeterli olmayacak
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açıklamalarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 11:30 Kaynak: DHA
açıklamalarda bulundu. Dani Sordo, "İlk kez burada yarışıyorum. Gerçekten de zorlu etaplar olduğunu biliyorum. Burada sadece hızlı gitmek yeterli olmayacak. Buna göre planımı yapacağım" diye konuştu.
"SHAKEDOWN BENİM İÇİN ZOR GEÇTİ"
Shakedown etabının kendisi için zor geçtiğini anlatan Dani Sordo, "İyi de geçmedi. Bu da açıkçası bana bir fikir verdi. Şimdi buna göre planlarımı yapıp etapları ona göre geçeceğim" ifadelerini kullandı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Dani Sordo'nun açıklamaları
- Muğla
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