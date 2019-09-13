Son Dakika Haberleri: Dani sordo: sadece hızlı gitmek yeterli olmayacak
Son Dakika Spor Haber

Dani sordo: sadece hızlı gitmek yeterli olmayacak

1 saat önce

açıklamalarda bulundu.

Dani sordo: sadece hızlı gitmek yeterli olmayacak, System.String[]
açıklamalarda bulundu. Dani Sordo, "İlk kez burada yarışıyorum. Gerçekten de zorlu etaplar olduğunu biliyorum. Burada sadece hızlı gitmek yeterli olmayacak. Buna göre planımı yapacağım" diye konuştu.
"SHAKEDOWN BENİM İÇİN ZOR GEÇTİ"
Shakedown etabının kendisi için zor geçtiğini anlatan Dani Sordo, "İyi de geçmedi. Bu da açıkçası bana bir fikir verdi. Şimdi buna göre planlarımı yapıp etapları ona göre geçeceğim" ifadelerini kullandı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Dani Sordo'nun açıklamaları



- Muğla
Muğla, Spor

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 11:30 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Muğla'da iki araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Bursaspor-Fenerbahçe maçına damga vurmuştu! The Sun'da haber oldu Fikret Orman: Abdullah Avcı'ya güveniyorum Beşiktaş'tan Fenerbahçe ve Galatasaray'a büyük fark!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.9.2019 12:58:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dani sordo: sadece hızlı gitmek yeterli olmayacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]