Daniel Prude: ABD'de bir siyahın başına bez geçirerek ölümüne neden olan polisler açığa alındı

ABD'nin New York eyaletinin Rochester şehrinde polisin başına bez geçirmesi sonucu nefessiz kalarak ölen silahsız siyah ABD vatandaşı Daniel Prude'un ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada yedi polis açığa alındı.

Akıl sağlığıyla ilgili rahatsızlıkları olan Prude'unn başına, zanlıların tükürmesini önlemek için kullanılan bezin geçirildiği belirtilmişti.

Rochester belediye başkanı Lovely Warren, olaya karışan polislerin görevlerinin askıya alındığını ifade edip Prude'un ölümüne 'sistematik ırkçılığın neden olduğunu' söyledi.

41 yaşındaki Prude, 23 Mart'ta hayatını kaybetmişti ama yaşananlar kısa bir süre önce kamuoyuyla paylaşıldı.

Prude'un ölümünden iki ay sonra George Floyd da gözaltında hayatını kaybetti. Floyd'un ölümü de ABD ve dünya genelinde polis şiddeti ve ırkçılık karşıtı gösterileri tetikledi.

Rochester belediye başkanı Warren, Perşembe günkü basın açıklamasında "Söz konusu memurları açığa alıyorum ve başsavcılığa soruşturmayı tamamlaması çağrısında bulunuyorum" dedi ve Prude'un polis birimleri, akıl sağlığından sorumlu hizmetler, toplum ve kendisi tarafından yüz üstü bırakıldığını söyledi. Warren, "Prude'un ölümü geçmişte karşı karşıya olduğumuz zorlukların bugün de karşımızda olan zorluklarla aynı olduğunun kanıtıdır" diye konuştu.

Görüntüler ortaya çıktı

Polislerin açığa alınma haberinden önce Prude'un başına geçirilen bez yüzünden nefessiz bırakıldığına dair görüntüler ortaya çıkmıştı.

Prude başına bez geçirilip nefessiz kaldıktan bir hafta sonra hayatını kaybetti.

Ailesi çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında polislerin müdahalesinden 15 dakika sonra Daniel Prude'un hastaneye getirildiğini ve beyin ölümünün gerçekleşmiş olduğunu açıkladı.

Basın toplantısında konuşan Daniel Prude'un kardeşi Joe Prude, Daniel Prude'un akıl sağlığı ile ilgili olarak geçirdiği bir kriz sırasında yardım almak için polisi aradığını söyledi.

Joe Prude, Daniel'ın polisin diziyle üstüne eğilerek müdahale etmesinin ardından nefes almayı kestiğini söyledi.

Polise direnmedi

Chicago'da yaşayan ve beş çocuk babası olan Joe Prude, olayın gerçekleştiği sırada kardeşini ziyaret ettiğini söyleyerek "Polisi kardeşim için yardım istemek adına aramıştım, linç edilmesi için değil" dedi.

Prude'un polis gelmeden önce sokaklarda çıplak koştuğu, ancak polis geldikten sonra silahsız bir şekilde polisin çağrısı üzerine yere yattığı kaydedildi.

Polislerin vücutlarına yerleştirilen kameralardan elde edilen görüntülere göre polisin ellerini arkasında kavuşturması emrini vermesi üzerine Prude, "Tabii ki" diyerek yere yattı.

Görüntülerde Prude'un arada küfrettiği ya da tükürdüğü görülse de fiziksel bir direnç göstermediği, koronavirüs olduğunu söylemesi üzerine ise polisin kafasına bir kumaş parçası geçirdiği yer aldı.

Bir memurun elleriyle Prude'un kafasına bastırdığı ve "Tükürmeyi bırak" dediği görüldü.

Prude'un sessizleşmesinin ardından bir polis memurunun, "Vücudu çok soğudu" dediği kaydedildi.

Doktorlar hayata döndürmeye çalıştı

Ambulansa taşımadan önce doktorların hayata döndürmeye çalıştığı Prude, bir hafta sonra yaşam destek ünitesiyle bağlantısının koparılması üzerine hayatını kaybetti.

Chronicle gazetesine göre Prude'un ölüm raporunda "fiziksel zorlama ile nefesinin kesilmesi üzerine gerçekleşen bir cinayet" ifadesi yer alıyor.

Ailesi yaptığı basın açıklamasında Prude'un ölümünün kamuoyuna bu kadar geç açıklanmasının ardında polis kamera görüntülerinin elde edilmesinin aylar sürmesini gösterdi.