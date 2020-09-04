Daniel Prude: ABD'de bir siyahın başına bez geçirerek ölümüne neden olan polisler açığa alındı - Son Dakika
BBC

Daniel Prude: ABD'de bir siyahın başına bez geçirerek ölümüne neden olan polisler açığa alındı

ABD'nin New York eyaletinin Rochester şehrinde Daniel Prude adındaki siyah bir adamın polis tarafından başına bir bez geçirilmek suretiyle nefessiz bırakıldığına dair görüntüler ortaya çıktı.

Daniel Prude: ABD'de bir siyahın başına bez geçirerek ölümüne neden olan polisler açığa alındı, System.String[]

ABD'nin New York eyaletinin Rochester şehrinde polisin başına bez geçirmesi sonucu nefessiz kalarak ölen silahsız siyah ABD vatandaşı Daniel Prude'un ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada yedi polis açığa alındı.

Akıl sağlığıyla ilgili rahatsızlıkları olan Prude'unn başına, zanlıların tükürmesini önlemek için kullanılan bezin geçirildiği belirtilmişti.

Rochester belediye başkanı Lovely Warren, olaya karışan polislerin görevlerinin askıya alındığını ifade edip Prude'un ölümüne 'sistematik ırkçılığın neden olduğunu' söyledi.

41 yaşındaki Prude, 23 Mart'ta hayatını kaybetmişti ama yaşananlar kısa bir süre önce kamuoyuyla paylaşıldı.

Prude'un ölümünden iki ay sonra George Floyd da gözaltında hayatını kaybetti. Floyd'un ölümü de ABD ve dünya genelinde polis şiddeti ve ırkçılık karşıtı gösterileri tetikledi.

Rochester belediye başkanı Warren, Perşembe günkü basın açıklamasında "Söz konusu memurları açığa alıyorum ve başsavcılığa soruşturmayı tamamlaması çağrısında bulunuyorum" dedi ve Prude'un polis birimleri, akıl sağlığından sorumlu hizmetler, toplum ve kendisi tarafından yüz üstü bırakıldığını söyledi. Warren, "Prude'un ölümü geçmişte karşı karşıya olduğumuz zorlukların bugün de karşımızda olan zorluklarla aynı olduğunun kanıtıdır" diye konuştu.

Görüntüler ortaya çıktı

Polislerin açığa alınma haberinden önce Prude'un başına geçirilen bez yüzünden nefessiz bırakıldığına dair görüntüler ortaya çıkmıştı.

Prude başına bez geçirilip nefessiz kaldıktan bir hafta sonra hayatını kaybetti.

Ailesi çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında polislerin müdahalesinden 15 dakika sonra Daniel Prude'un hastaneye getirildiğini ve beyin ölümünün gerçekleşmiş olduğunu açıkladı.

Basın toplantısında konuşan Daniel Prude'un kardeşi Joe Prude, Daniel Prude'un akıl sağlığı ile ilgili olarak geçirdiği bir kriz sırasında yardım almak için polisi aradığını söyledi.

Joe Prude, Daniel'ın polisin diziyle üstüne eğilerek müdahale etmesinin ardından nefes almayı kestiğini söyledi.

Polise direnmedi

Chicago'da yaşayan ve beş çocuk babası olan Joe Prude, olayın gerçekleştiği sırada kardeşini ziyaret ettiğini söyleyerek "Polisi kardeşim için yardım istemek adına aramıştım, linç edilmesi için değil" dedi.

Prude'un polis gelmeden önce sokaklarda çıplak koştuğu, ancak polis geldikten sonra silahsız bir şekilde polisin çağrısı üzerine yere yattığı kaydedildi.

Polislerin vücutlarına yerleştirilen kameralardan elde edilen görüntülere göre polisin ellerini arkasında kavuşturması emrini vermesi üzerine Prude, "Tabii ki" diyerek yere yattı.

Görüntülerde Prude'un arada küfrettiği ya da tükürdüğü görülse de fiziksel bir direnç göstermediği, koronavirüs olduğunu söylemesi üzerine ise polisin kafasına bir kumaş parçası geçirdiği yer aldı.

Bir memurun elleriyle Prude'un kafasına bastırdığı ve "Tükürmeyi bırak" dediği görüldü.

Prude'un sessizleşmesinin ardından bir polis memurunun, "Vücudu çok soğudu" dediği kaydedildi.

Doktorlar hayata döndürmeye çalıştı

Ambulansa taşımadan önce doktorların hayata döndürmeye çalıştığı Prude, bir hafta sonra yaşam destek ünitesiyle bağlantısının koparılması üzerine hayatını kaybetti.

Chronicle gazetesine göre Prude'un ölüm raporunda "fiziksel zorlama ile nefesinin kesilmesi üzerine gerçekleşen bir cinayet" ifadesi yer alıyor.

Ailesi yaptığı basın açıklamasında Prude'un ölümünün kamuoyuna bu kadar geç açıklanmasının ardında polis kamera görüntülerinin elde edilmesinin aylar sürmesini gösterdi.

Amerika Birleşik Devletleri, New York, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2020 01:17

Son Dakika Dünya Daniel Prude: ABD'de bir siyahın başına bez geçirerek ölümüne neden olan polisler açığa alındı - Son Dakika Dünya

BBC
YORUMLAR

Son Dakika

ABD'de 18 yaşındaki siyahi genç, polis tarafından vurularak öldürüldü Sudan'da yolcu otobüsü devrildi! İlk belirlemelere göre 11 kişi öldü, 38 kişi yaralandı Son Dakika: Türkiye, UEFA Uluslar Ligi'nde oynadığı ilk maçta Macaristan'a 1-0 mağlup oldu Avusturya Başbakanı Kurz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı: Baskı ve şantajlarına boyun eğmemeliyiz Fenomen Reynmen, Çağla Demir ile yeni aşka yelken açtı Türkiye'den NATO'nun Doğu Akdeniz açıklamasına yanıt: Yunanistan'la ön koşulsuz diyaloğa hazırız Atina hükümeti, NATO'nun "Türkiye ve Yunanistan teknik görüşme yapacak" açıklamasını yalanladı Fransa gerilimi tırmandırıyor! Donanmanın en güçlü silahı Doğu Akdeniz'e doğru yola çıktı Brezilyalı model Alessandra Ambrosio, cesur tatil pozlarıyla nefes kesti Ölüm orucundaki avukat Aytaç Ünsal hakkında tahliye kararı verildi Güzel oyuncu İlayda Akdoğan, bikinili paylaşımlarıyla göz kamaştırıyor Galatasaray, Arda Turan'ın 9 yıl sonra Türk Telekom Stadyumu'nda gol attığı maçta Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı 17 yaşındaki Zeynep ailesini görmek istediği için kocası tarafından öldürülmüş Son Dakika: Kız çocuğuna istismardan tutuklanan sözde tarikat şeyhiyle ilgili Diyanet'ten açıklama: Zalim ellerle mücadele hepimizin görevi Sosyal medyadan Suriyelilerle ilgili paylaşım yapan Gökhan Özoğuz hakkında suç duyurusunda bulunuldu
Ünlü restoran sahibi Cevat Dev'in oğlu Barış Dev, evinde ölü bulundu Ünlü restoran sahibi Cevat Dev'in oğlu Barış Dev, evinde ölü bulundu         
15:58
Yılın ilk sekiz ayında en çok kazandıran yatırım aracı gümüş oldu Yılın ilk sekiz ayında en çok kazandıran yatırım aracı gümüş oldu         
15:27
Kızına özel öğretmen tutan Demet Akalın, ödeyeceği miktarı açıkladı Kızına özel öğretmen tutan Demet Akalın, ödeyeceği miktarı açıkladı         
15:06
Ortalığı kan gölüne çevirip intihar eden astsubayın kurbanlarına kalp masajı yapıldığı anların görüntüleri ortaya çıktı Ortalığı kan gölüne çevirip intihar eden astsubayın kurbanlarına kalp masajı yapıldığı anların görüntüleri ortaya çıktı         
14:51
Aniden ortaya çıkan yılan, çalışana saldırdı! Kapalıçarşı'daki panik anları kamerada Aniden ortaya çıkan yılan, çalışana saldırdı! Kapalıçarşı'daki panik anları kamerada         
14:49
Silikon taktıran oyuncu Georgia Harrison, herkesin içinde göğüslerini gösterdi Silikon taktıran oyuncu Georgia Harrison, herkesin içinde göğüslerini gösterdi         
14:12
Son ankette Erdoğan ve İmamoğlu arasındaki fark 3 puana kadar düştü Son ankette Erdoğan ve İmamoğlu arasındaki fark 3 puana kadar düştü         
14:11
Ünlü gurme Mehmet Yaşin trafik kazası geçirdi Ünlü gurme Mehmet Yaşin trafik kazası geçirdi         
14:08
Fiyatı 7,5 liraya kadar düşen palamut, vatandaşın yüzünü güldürüyor Fiyatı 7,5 liraya kadar düşen palamut, vatandaşın yüzünü güldürüyor         
13:45
Dünyaca ünlü oyuncu Dwayne Johnson ve ailesi koronavirüse yakalandı Dünyaca ünlü oyuncu Dwayne Johnson ve ailesi koronavirüse yakalandı         
13:37
Yunanistan'da hedef gösterilen muhabir yaşananları canlı yayında anlattı: Polis, dışarı çıkmayın dedi Yunanistan'da hedef gösterilen muhabir yaşananları canlı yayında anlattı: Polis, dışarı çıkmayın dedi         
13:31
Henüz 17 yaşındaydı! Cam silmek için çıktığı 4. kattan beton zemine çakıldı Henüz 17 yaşındaydı! Cam silmek için çıktığı 4. kattan beton zemine çakıldı         
12:53
Mutlu çifti düğüne sayılı gün kala ölüm ayırdı! Kına gecesindeki son görüntüleri yürek burktu Mutlu çifti düğüne sayılı gün kala ölüm ayırdı! Kına gecesindeki son görüntüleri yürek burktu         
12:53
Lüks rezidansta feci ölüm: 15. kattan başına cam düştü Lüks rezidansta feci ölüm: 15. kattan başına cam düştü         
12:13
Kendisinden haber alınamayan çobanın cansız bedeni kayalıklar arasında bulundu Kendisinden haber alınamayan çobanın cansız bedeni kayalıklar arasında bulundu         
12:11
Sevgilisinden ayrıldığı için bunalıma giren genç başına tabanca dayadı Sevgilisinden ayrıldığı için bunalıma giren genç başına tabanca dayadı         
12:03
Küçük kıza cinsel istismarda bulunan sözde tarikat lideri ile fotoğrafı ortaya çıkan Gökçek, sosyal medyada gündem oldu Küçük kıza cinsel istismarda bulunan sözde tarikat lideri ile fotoğrafı ortaya çıkan Gökçek, sosyal medyada gündem oldu         
11:26
Müridin çocuğuna istismardan tutuklanan sözde tarikat lideri Müridin çocuğuna istismardan tutuklanan sözde tarikat lideri "Devlete sızalım" demiş         
10:23
Fenerbahçe, Manisaspor'dan Bilal Budak'la anlaştı Fenerbahçe, Manisaspor'dan Bilal Budak'la anlaştı         
10:08
Gizlice girdiği evde eşini ve onun patronunu vuran zanlıyı avukatlar savunmak istemedi Gizlice girdiği evde eşini ve onun patronunu vuran zanlıyı avukatlar savunmak istemedi         
10:07
Ayyıldız Tim adlı hacker grubu Yunan Bakanlığının sitesini hackledi: Bir gece ansızın gelebiliriz Ayyıldız Tim adlı hacker grubu Yunan Bakanlığının sitesini hackledi: Bir gece ansızın gelebiliriz         
09:41
Ölümden kıl payı kurtuldu! Hızla gelen otomobilin tırın altına girdiği anlar kamerada Ölümden kıl payı kurtuldu! Hızla gelen otomobilin tırın altına girdiği anlar kamerada         
09:35
Acun Ilıcalı ile 18 yıl önceki fotoğrafını paylaşan Nurgül Yeşilçay, görenleri kahkahaya boğdu Acun Ilıcalı ile 18 yıl önceki fotoğrafını paylaşan Nurgül Yeşilçay, görenleri kahkahaya boğdu         
09:21
Kritik görüşmenin perde arkası! Erdoğan, Yavaş'ın Gençlik Parkı ile ilgili sözleri üzerine anında talimatı verdi: Düzeltin Kritik görüşmenin perde arkası! Erdoğan, Yavaş'ın Gençlik Parkı ile ilgili sözleri üzerine anında talimatı verdi: Düzeltin         
09:14
Zehra Çilingiroğlu ve Alaattin Kadayıfçıoğlu gergin gecesi! Koruması basın mansuplarıyla tartıştı Zehra Çilingiroğlu ve Alaattin Kadayıfçıoğlu gergin gecesi! Koruması basın mansuplarıyla tartıştı         
09:13
Arkadaşının eski sevgilisiyle aşk yaşamaya başlayan Berrak Tüzünataç isyan etti: Artık rahat bırakın beni Arkadaşının eski sevgilisiyle aşk yaşamaya başlayan Berrak Tüzünataç isyan etti: Artık rahat bırakın beni         
08:58
Karayılan dertli! Sığınacak delik arayan teröristler, kamufle olsalar da İHA'lardan kaçamıyor Karayılan dertli! Sığınacak delik arayan teröristler, kamufle olsalar da İHA'lardan kaçamıyor         
08:58
Kadirov, 22 yaşındaki kızını bakan yardımcısı yaptı Kadirov, 22 yaşındaki kızını bakan yardımcısı yaptı         
08:49
Oyuncu Miray Daner, yeni dizisi için imajını değiştirdi Oyuncu Miray Daner, yeni dizisi için imajını değiştirdi         
08:20
MasterChef Türkiye'de eleme adayları belli oldu! Favori iki yarışmacı potaya girdi MasterChef Türkiye'de eleme adayları belli oldu! Favori iki yarışmacı potaya girdi         
07:34
Kendisine şiddet uygulayan kocasını, pompalı tüfekle vurarak öldürdü: Ben vurmasaydım o beni öldürecekti Kendisine şiddet uygulayan kocasını, pompalı tüfekle vurarak öldürdü: Ben vurmasaydım o beni öldürecekti         
05:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.09.2020 02:07:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Daniel Prude: ABD'de bir siyahın başına bez geçirerek ölümüne neden olan polisler açığa alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei