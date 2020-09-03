Daniel Prude: ABD'de bir siyahın polis tarafından başına bir bez geçirilmesiyle hayatını...

ABD'nin New York eyaletinin Rochester şehrinde Daniel Prude adındaki siyah bir adamın polis tarafından başına bir bez geçirilmek suretiyle nefessiz bırakıldığına dair görüntüler ortaya çıktı.

23 Mart'ta gerçekleşen olay sırasında 41 yaşındaki siyah ABD'linin silahsız olmasına rağmen yüzükoyun sokağa yatırıldığı ve başına zanlıların tükürmesini önlemek için kullanılan bezin geçirildiği belirtildi.

Prude bu olayın arından bir hafta sonra hayatını kaybetti.

Ailesi çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında polislerin müdahalesinden 15 dakika sonra Daniel Prude'un hastaneye getirildiğini ve beyin ölümünün gerçekleşmiş olduğunu açıkladı.

Basın toplantısında konuşan Daniel Prude'un kardeşi Joe Prude, Daniel Prude'un akıl sağlığı ile ilgili olarak geçirdiği bir kriz sırasında yardım almak için polisi aradığını söyledi.

Joe Prude, Daniel'ın polisin diziyle üstüne eğilerek müdahale etmesinin ardından nefes almayı kestiğini söyledi.

Prude'un ölümü ABD'yi ayağa kaldıran George Floyd cinayetinden iki ay önce gerçekleşti.

Floyd, mayıs ayında polisin boynuna diziyle sekiz dakika boyunca bastırması sonucu nefessiz kalarak hayatını kaybetmişti.

23 Ağustos'ta ise silahsız siyah Jacob Blake'in Kenosha'da arkasından yedi defa vurularak öldürülmesi sonucu gerilim yine yükseldi.

Polise direnmedi

New York eyaleti savcılığı ve Rochester polis birimi Daniel Prude'un hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturmanın sürdüğünü kaydetti.

Prude'un hayatını kaybetmesi olayına karşılan polis memurları ise halen görevde.

Chicago'da yaşayan ve beş çocuk babası olan Joe Prude, olayın gerçekleştiği sırada kardeşini ziyaret ettiğini söyleyerek "Polisi kardeşim için yardım istemek adına aramıştım, linç edilmesi için değil" dedi.

Prude'un polis gelmeden önce sokaklarda çıplak koştuğu, ancak polis geldikten sonra silahsız bir şekilde polisin çağrısı üzerine yere yattığı kaydedildi.

Polislerin vücutlarına yerleştirilen kameralardan elde edilen görüntülere göre polisin ellerini arkasında kavuşturması emrini vermesi üzerine Prude, "Tabii ki" diyerek yere yattı.

Görüntülerde Prude'un arada küfrettiği ya da tükürdüğü görülse de fiziksel bir direnç göstermediği, koronavirüs olduğunu söylemesi üzerine ise polisin kafasına bir kumaş parçası geçirdiği yer aldı.

Bir memurun elleriyle Prude'un kafasına bastırdığı ve "Tükürmeyi bırak" dediği görüldü.

Prude'un sessizleşmesinin ardından bir polis memurunun, "Vücudu çok soğudu" dediği kaydedildi.

Doktorlar hayata döndürmeye çalıştı

Ambulansa taşımadan önce doktorların hayata döndürmeye çalıştığı Prude, bir hafta sonra yaşam destek ünitesiyle bağlantısının koparılması üzerine hayatını kaybetti.

Chronicle gazetesine göre Prude'un ölüm raporunda "fiziksel zorlama ile nefesinin kesilmesi üzerine gerçekleşen bir cinayet" ifadesi yer alıyor.

Ailesi yaptığı basın açıklamasında Prude'un ölümünün kamuoyuna bu kadar geç açıklanmasının ardında polis kamera görüntülerinin elde edilmesinin aylar sürmesini gösterdi.