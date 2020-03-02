Daniel Sturridge 17 Haziran'a kadar futboldan men edildi

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor ile sözleşmesini bugün fesheden İngiliz forvet Daniel Sturridge, Haziran 2020'ye kadar bütün futbol aktivitelerinden men edildi.

Daniel Sturridge, Sevilla'ya olası transferi konusunda kardeşine içeriden bilgi verdiğinin kanıtlanması üzerine temmuz ayında iki haftalık men ve 75 bin Sterlin para cezasına çarptırılmıştı. İngiltere Futbol Federasyonu (FA) bu kararın "çok hoşgörülü" olduğunu vurgulayarak temyize başvurdu ve Sturridge adına daha önce reddedilen iki suçlama olduğu kanıtlandı. Bunun üzerine Daniel Sturridge 17 Haziran'a kadar uluslararası futboldan men edildi ve 150 bin Sterlin para cezasına çarptırıldı.