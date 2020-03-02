Daniel Sturridge 17 Haziran'a kadar futboldan men edildi - Son Dakika
Son Dakika Spor Daniel Sturridge 17 Haziran'a kadar futboldan men edildi - Son Dakika Spor

Daniel Sturridge 17 Haziran'a kadar futboldan men edildi

6 saat önce

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor ile sözleşmesini bugün fesheden İngiliz forvet Daniel Sturridge, Haziran 2020'ye kadar bütün futbol aktivitelerinden men edildi.

Daniel Sturridge 17 Haziran'a kadar futboldan men edildi, System.String[]

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor ile sözleşmesini bugün fesheden İngiliz forvet Daniel Sturridge, Haziran 2020'ye kadar bütün futbol aktivitelerinden men edildi.

Daniel Sturridge, Sevilla'ya olası transferi konusunda kardeşine içeriden bilgi verdiğinin kanıtlanması üzerine temmuz ayında iki haftalık men ve 75 bin Sterlin para cezasına çarptırılmıştı. İngiltere Futbol Federasyonu (FA) bu kararın "çok hoşgörülü" olduğunu vurgulayarak temyize başvurdu ve Sturridge adına daha önce reddedilen iki suçlama olduğu kanıtlandı. Bunun üzerine Daniel Sturridge 17 Haziran'a kadar uluslararası futboldan men edildi ve 150 bin Sterlin para cezasına çarptırıldı.


Daniel Sturridge, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 07:21 Kaynak: DHA
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