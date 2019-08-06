Daniel Sturridge'den Trabzonspor'a olumsuz yanıt
1 saat önce
Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Liverpool'la olan sözleşmesi sona eren Daniel Sturridge'e teklif yapmıştı.
Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor
, Liverpool
'la olan sözleşmesi sona eren Daniel Sturridge
'e teklif yapmıştı.
Transferle ilgili TRT Spor'a açıklama yapan Trabzonspor Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu, "Sturridge, teklifimize olumsuz yanıt verdi." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 08:02
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