Son Dakika Haberleri: Daniel Sturridge'den Trabzonspor'a olumsuz yanıt
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Daniel Sturridge'den Trabzonspor'a olumsuz yanıt

1 saat önce

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Liverpool'la olan sözleşmesi sona eren Daniel Sturridge'e teklif yapmıştı.

Daniel Sturridge'den Trabzonspor'a olumsuz yanıt, System.String[]
Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Liverpool'la olan sözleşmesi sona eren Daniel Sturridge'e teklif yapmıştı.

Transferle ilgili TRT Spor'a açıklama yapan Trabzonspor Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu, "Sturridge, teklifimize olumsuz yanıt verdi." dedi.

Daniel Sturridge, Trabzonspor, Liverpool, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 08:02 
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