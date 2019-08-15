Son Dakika Haberleri: Daniel Sturridge'in ailesi Trabzon'da
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Daniel Sturridge'in ailesi Trabzon'da

1 saat önce

- Daniel Sturridge'in ailesi Trabzon'daTRABZON - Trabzonspor'un uzun süredir transfer görüşmelerini sürdürdüğü İngiliz oyuncu Daniel Sturridge'in ailesi transfer görüşmeleri yapmak için Trabzon'a geldi.

- Daniel Sturridge'in ailesi Trabzon'da
TRABZON - Trabzonspor'un uzun süredir transfer görüşmelerini sürdürdüğü İngiliz oyuncu Daniel Sturridge'in ailesi transfer görüşmeleri yapmak için Trabzon'a geldi.
Golcü arayışlarını uzun süreden beri sürdüren Trabzonspor, Alexander Sörloth'ün ardından İngiliz golcü Daniel Sturridge'i de kadrosuna katmak istiyor. Bordo-mavililer uzun süren görüşmelerde son aşamaya gelirken, oyuncunun annesini ve menajeri olan amcası Trabzon'a geldi. Trabzonspor Başkan Yardımcısı Sertaç Güven ve Dış İlişkiler Koordinatörü Ahmet Fikret Gökhan ile birlikte Türk Hava Yolları'na ait tarifeli uçak ile saat 12: 10 sıralarında Trabzon'a gelen aile daha sonra transfer görüşmeleri yapmak için Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ne geçti.
İngiliz oyuncunun ailesi Trabzon'u gezdikten sonra Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Sparta Prag ile oynayacağı rövanş maçını izleyerek transferle ilgili kararlarını bildirecek.
Daniel Sturridge, Trabzonspor, Trabzon, Spor

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 03:16 Kaynak: İHA
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Daniel Sturridge'in ailesi Trabzon'da
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