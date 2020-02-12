Daniel Sturridge'nin kar üstündeki dansı beğeni topladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Daniel Sturridge'nin kar üstündeki dansı beğeni topladı - Son Dakika Spor

Daniel Sturridge'nin kar üstündeki dansı beğeni topladı

6 saat önce

Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Daniel Sturridge'nin kar üstündeki dansı sevenlerinin beğenisini topladı.

Daniel Sturridge'nin kar üstündeki dansı beğeni topladı, System.String[]

Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Daniel Sturridge'nin kar üstündeki dansı sevenlerinin beğenisini topladı.


Trabzonspor'un sezon başında Premier Lig ekibi Liverpool'dan transfer ettiği Daniel Sturridge'in kaldığı otelin bahçesinde kar üstünde yaptığı dans kısa sürede büyük bir beğeni topladı. Trabzon'da etkili olan kar yağışı şehir merkezinde 50 santime ulaşırken, bordo-mavililerin İngiliz oyuncusu Sturridge kar üstünde ortaya koyduğu dans performansını sosyal medya hesabından paylaştı. Kısa sürede büyük bir beğeni toplayan videoda ünlü oyuncu köpeğine de görüntülerde yer verdi. Attığı gollerden sonra bilinen meşhur dansını yapan oyuncu değişik figürler de sergiledi. - TRABZON

Daniel Sturridge, Trabzonspor, Liverpool, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 02:40 Kaynak: İHA
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