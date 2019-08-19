Daniel Sturridge, Trabzonspor için İstanbul'da
11 dakika önce
Trabzonspor'un görüşmelerini sürdürdüğü ve transferinde son aşamaya geldiği yıldız futbolcu Daniel Sturridge, İstanbul'a geldi.
Trabzonspor Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 11:55 Kaynak: DHA
'un görüşmelerini sürdürdüğü ve transferinde son aşamaya geldiği yıldız futbolcu Daniel Sturridge
, İstanbul
'a geldi. İngiltere
'nin Manchester
kentinden kalkan tarifeli uçakla saat 23.20'de İstanbul Havalimanı'na gelen Daniel Sturridge ve ailesini, Trabzonsporlu yetkililer ve az sayıda bordo mavili taraftar karşıladı. Daniel Sturridge, annesi ve menajeri olan amcasıyla birlikte kulübün kendileri için hazırladığı araca binerek havalimanından ayrıldı.
Sturridge'in kapüşonu takılı bir şekilde havalimanıdan çıkması ve araca binmesi ise dikkat çekti.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Daniel Sturridge ve ailesinin havalimanından görüntüleri
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