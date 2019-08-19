Son Dakika Haberleri: Daniel Sturridge, Trabzonspor için İstanbul'da
Son Dakika Spor Haber

Daniel Sturridge, Trabzonspor için İstanbul'da

11 dakika önce

Trabzonspor'un görüşmelerini sürdürdüğü ve transferinde son aşamaya geldiği yıldız futbolcu Daniel Sturridge, İstanbul'a geldi.

Daniel Sturridge, Trabzonspor için İstanbul'da, System.String[]
Trabzonspor'un görüşmelerini sürdürdüğü ve transferinde son aşamaya geldiği yıldız futbolcu Daniel Sturridge, İstanbul'a geldi.
İngiltere'nin Manchester kentinden kalkan tarifeli uçakla saat 23.20'de İstanbul Havalimanı'na gelen Daniel Sturridge ve ailesini, Trabzonsporlu yetkililer ve az sayıda bordo mavili taraftar karşıladı. Daniel Sturridge, annesi ve menajeri olan amcasıyla birlikte kulübün kendileri için hazırladığı araca binerek havalimanından ayrıldı.
Sturridge'in kapüşonu takılı bir şekilde havalimanıdan çıkması ve araca binmesi ise dikkat çekti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Daniel Sturridge ve ailesinin havalimanından görüntüleri


Daniel Sturridge, Trabzonspor, İstanbul, Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 11:55 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fenerbahçeli taraftarlar maç sonunda "Lider geliyor" tezahüratında bulundu
Trabzonspor'un gündemindeki Daniel Sturridge, İstanbul'a geldi! Rasim Ozan Kütahyalı, ekranlara geri döndü Tolga Ciğerci canlı yayında maçın kaç kaç bittiğini unuttu!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.8.2019 00:07:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Daniel Sturridge, Trabzonspor için İstanbul'da
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]