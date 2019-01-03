Daniela da mı Sapık Ali'nin Kurbanı

Daha önce küçük yaştaki komşularının kızlarına cinsel saldırıda bulunmak ve yine komşusunun kızı Georgine Krüger'i kaçırıp cinsel saldırıda bulunduktan sonra öldürmekle suçlanan Ali K. geçen ay tutuklanmıştı.

Daha önce küçük yaştaki komşularının kızlarına cinsel saldırıda bulunmak ve yine komşusunun kızı Georgine Krüger'i kaçırıp cinsel saldırıda bulunduktan sonra öldürmekle suçlanan Ali K. geçen ay tutuklanmıştı. Ali K. komşusu genç bir kıza cinsel saldırıdan 20 ay hapis cezası da almıştı. Ali K.'nın tutuklanmasından sonra polis şimdi de Daniela Langer dosyasını açtı.



Georgine Krüger



EVİNE 300 METRE UZAKLIKTA



Ali K.'nın oturduğu evden sadece 300 metre uzaklıkta yaşayan 40 yaşındaki Daniela Langer, Georgine'nin kaybolmasından birkaç ay önce aniden ortadan kaybolmuş ve 16 yılı aşkın süredir haber alınamıyordu. Polis daha önce birçok kez genç kadının büyük bir ihtimalle cinayete kurban gitmiş olabileceğini açıklamıştı. Berlin'de yayımlanan B.Z. adlı gazetenin haberine göre Daniela Langer dosyasını yeniden açan polisin, şüpheli olarak Ali K.'yı gördüğünü yazdı. Ancak polisin Daniela Langer ile ilgili Ali K.'yı sorgulayıp sorgulamadığı ise bilinmiyor. Ali K.'nın doktor yardımcısı olarak çalışan kadınla bir bağlantısının olup olmadığı da kesinleşmedi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi :

3 Milyon TL Vurgun Yapan Dolandırıcılara 'Poşu'lu Operasyon

İstanbul'da Ormanda Kaybolan Genç Donmak Üzereyken Bulundu

Tarihi Eserleri Binanın Giriş Katına Saklayan Kaçakçılar, Yakayı Ele Verdi

Gözü Dönmüş Alacaklı, Yürüme Engelli Vatandaşı Bacağından Vurdu