Son Dakika Haberleri: Daniela da mı Sapık Ali'nin Kurbanı

Daniela da mı Sapık Ali'nin Kurbanı

1 saat önce

Daha önce küçük yaştaki komşularının kızlarına cinsel saldırıda bulunmak ve yine komşusunun kızı Georgine Krüger'i kaçırıp cinsel saldırıda bulunduktan sonra öldürmekle suçlanan Ali K. geçen ay tutuklanmıştı.

Daniela da mı Sapık Ali'nin Kurbanı, System.String[]
Daha önce küçük yaştaki komşularının kızlarına cinsel saldırıda bulunmak ve yine komşusunun kızı Georgine Krüger'i kaçırıp cinsel saldırıda bulunduktan sonra öldürmekle suçlanan Ali K. geçen ay tutuklanmıştı. Ali K. komşusu genç bir kıza cinsel saldırıdan 20 ay hapis cezası da almıştı. Ali K.'nın tutuklanmasından sonra polis şimdi de Daniela Langer dosyasını açtı.

Georgine Krüger

EVİNE 300 METRE UZAKLIKTA

Ali K.'nın oturduğu evden sadece 300 metre uzaklıkta yaşayan 40 yaşındaki Daniela Langer, Georgine'nin kaybolmasından birkaç ay önce aniden ortadan kaybolmuş ve 16 yılı aşkın süredir haber alınamıyordu. Polis daha önce birçok kez genç kadının büyük bir ihtimalle cinayete kurban gitmiş olabileceğini açıklamıştı. Berlin'de yayımlanan B.Z. adlı gazetenin haberine göre Daniela Langer dosyasını yeniden açan polisin, şüpheli olarak Ali K.'yı gördüğünü yazdı. Ancak polisin Daniela Langer ile ilgili Ali K.'yı sorgulayıp sorgulamadığı ise bilinmiyor. Ali K.'nın doktor yardımcısı olarak çalışan kadınla bir bağlantısının olup olmadığı da kesinleşmedi.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 03:30 

Berlin, Polis, Güncel
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