Daniil Medvedev, Fransa Açık'a ilk turda veda etti
Fransa Açık (Roland Garros) Tenis Turnuvası'nda erkeklerin 4 numaralı seribaşı Daniil Medvedev, Marton Fucsovics'e 3-1 yenilerek ilk turda elendi.
Fransa Açık (Roland Garros) Tenis Turnuvası'nda erkeklerin 4 numaralı seribaşı Daniil Medvedev, Marton Fucsovics'e 3-1 yenilerek ilk turda elendi.
Başkent Paris'te düzenlenen sezonun son grand slam turnuvasındaki tek erkekler ilk tur mücadelesinde, 4 numaralı seribaşı Medvedev ile dünya 63 numarası Fucsovics karşılaştı.
Korttan 6-4, 7-6, 2-6 ve 6-1'lik setlerle 3-1 galip ayrılan Fucsovics, 2. tura yükseldi. Macar tenisçi, kariyerinde ilk kez dünya sıralamasının ilk 10'unda yer alan bir rakibini mağlup etti.
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