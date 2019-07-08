Son Dakika Haberleri: Danijel Aleksic, Suudi Arabistan'a transfer oluyor
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Danijel Aleksic, Suudi Arabistan'a transfer oluyor

47 dakika önce

Evkur Yeni Malatyaspor'un Sırp futbolcusu Danijel Aleksic, Suudi Arabistan'a transfer oluyor.

Danijel Aleksic, Suudi Arabistan'a transfer oluyor, System.String[]
Evkur Yeni Malatyaspor'un Sırp futbolcusu Danijel Aleksic, Suudi Arabistan'a transfer oluyor.

E.Y. Malatyaspor'a 2017-2018 sezonunda 130 bin Euro'luk bonservis bedeliyle transfer olan ve kısa sürede sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken golcü futbolcu Aleksic'in, Suudi Arabistan'dan gelen cazip teklif üzerine Başkan Adil Gevrek ile görüşerek takımının kampından ayrıldığı ifade edildi.

Evkur yeni Malatyaspor forması altında geçen sezon toplam 14 gole imza atan genç futbolcu, 7 de asist yaparak başarılı bir sezon geçirmişti.

28 yaşındaki başarılı futbolcunun Suudi Arabistan'dan gelen teklif üzerine Evkur Yeni Malatyaspor'un kamp yaptığı Bolu'dan ayrılarak İstanbul'a geçtiği ifade edildi.

Kariyerine ülkesinin Vojvodina takımında başlayan Aleksic, İtalya'nın Genoa, Almanya'nın Greuther Fürth, Fransa'nın Saint Etienne ve Arles, Polonya'nın Lechia Gdansk ile İsviçre'nin Saint Gallen ekiplerinde forma giydi. - MALATYA
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 12:55 Kaynak: İHA
Suudi Arabistan, Malatyaspor, Evkur, Spor
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